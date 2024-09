Glowtime: venha conhecer o iPhone 16 e os novos AirPods e Apple Watch

Dentro de poucos minutos, a Apple vai entregar ao mercado uma série de novidades que vêm sendo aguardadas pelos entusiastas da marca. O Steve Jobs Theatre, no Apple Park, volta a ser palco da chegada da nova série do iPhone e de novos gadgets, como AirPods e Apple Watch. Junte-se a nós, às 18h, porque It's Glowtime!

É quase Glowtime e, como é já habitual, o mundo espera a apresentação do novo iPhone, bem como os restantes elementos da sua série: iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max.

Estes deverão chegar com novos tamanhos de ecrãs, um novo botão para a captura de fotos e processadores mais potentes. Este último para assegurar a eficiência ideal na hora de utilizar as novidades em matéria de Inteligência Artificial.

Além do smartphone da gigante de Cupertino, espera-se a chegada do Apple Watch Series 10, com um ecrã maior e um novo chip, e do Apple Watch Ultra 3.

Não fossem estes dispositivos suficientes, deverão ser apresentados, em matéria de som, os AirPods 4, AirPods Pro 3 e AirPods Max 2; e o iPad mini 7.

Além dos dispositivos, é provável que as principais atualizações do sistema operativo da Apple, como o iOS 18, iPadOS 18, macOS Sequoia e watchOS 11, estejam disponíveis imediatamente após o evento.

Assista ao evento da Apple em direto

It's Glowtime!

O evento começa com um vídeo a mostrar em que contextos os produtos da Apple foram úteis a uma série de utilizadores.

Tim Cook inicia, mencionando que, hoje, a Apple tem anúncios entusiasmantes para fazer sobre o Apple Watch e os AirPods, recordando a Apple Intelligence, lançada em junho. Mais do que isso, haverá novidades importantes para os primeiros iPhones desenhado "de raiz" considerando a Inteligência Artificial da empresa.

Começamos pelo Apple Watch Series 10

O diretor-executivo da Apple recorda o quão importante é, para os utilizadores, enquanto assistente, mas não só, o Apple Watch, desenvolvido pela Apple.

O Apple Watch chega com um ecrã maior (ligeiramente maior até do que o Ultra 2) e mais fino do que nunca, com 9,7 mm, e Jeff Williams vai dar-nos a conhecer todos os detalhes desta "companhia indispensável".

Porque ter um acesso claro ao conteúdo no ecrã é essencial, o Apple Watch Series 10. Desta forma, é possível digitar mensagens e passwords, por exemplo, de forma mais fácil, bem como aceder a conteúdos mais completos.

A Apple entrega com este Watch Series 10 uma estreia: um ecrã wide angle OLED, com mais luz em ângulos mais difíceis.

A juntar-se ao novo Jet Black, com acabamentos em alumínio, numa estreia para o Apple Watch, estão Rose Gold e Silver aluminum:

Pela primeira vez, será possível ouvir media diretamente do speaker do Apple Watch. Além disso, chega com uma camada protetora que assegura resistência à água a até 50 metros.

A par de tudo isto, este é o Apple Watch com carregamento mais rápido, sendo possível conseguir 80% de bateria em 30 minutos, facilitando o carregamento ao longo do dia, caso seja necessário.

A substituir o aço inoxidável está o novo acabamento em titânio, que oferece um smartwatch 20% mais leve o do que o antecessor Series 9.

Este acabamento chega em três cores: natural, gold e dark slate grey. As braceletes foram melhoradas, por forma a combinar com o novo acabamento.

Os acabamentos sofisticados tornam a Series 10 no Apple Watch mais refinado da empresa.

Apple Sillicon no Apple Watch Series 10

O Apple Sillicon equipa este novo Apple Watch Series 10. O novo S10 "é desenhado para performance, eficiência e inteligência". O Neural Engine de quatro núcleos é capaz de processar tarefas de machine learning, bem como as funcionalidades do dia a dia.

Mais do que isso, permite Crash e Fall Detection, identificando as forças que ocorrem aquando de uma destas situações.

Agora, o watchOS 11

Este novo sistema operativo traz mais inteligência para o Apple Watch. Novos widgets mesmo quando são precisos, e o Tradutor, que usa machine learning para traduções rápidas.

O Apple Watch Series oferece lembretes de medicação, alertas em ambientes barulhentos e quando o ritmo cardíaco altera.

A par de uma série de outras funcionalidades de saúde e sinais vitais, como o sono e ovulação, o Apple Watch Series 10 traz Apneia do Sono, que perturba o sono. Sendo o sono um momento importante para a saúde dos utilizadores e sendo que 80% das pessoas não sabe que sofre da Apneia do Sono, o Apple Watch quer ajudar, notificando o utilizador em caso de alarme.

A Apple espera conseguir a autorização da FDA e outros reguladores para disponibilizar esta funcionalidade em 150 países e regiões ainda este mês, incluindo EUA, Europa e Japão.

Este ano, o Apple Watch chega com um medidor de profundidade, bem como um sensor de medição da temperatura da água, por forma a adaptar-se ainda mais aos aventureiros.

Resumo do Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

O Apple Watch Ultra é incrível para os atletas, estando preparado para uma série de funcionalidades para os mais variados desportos e atividades.

O Apple Watch 2 chega num acabamento deep dark, o Satin Black, sendo mais durável e muito mais resistente a riscos. A moldura do Ultra 2 é feita com 95% de titânio grade 5 reciclado, o mesmo material usado pela indústria aeroespacial. Também as braceletes estão renovadas.

Leve e elegante, o Apple Watch Ultra 2 está disponível em natural e preto.

Resumo Apple Watch Ultra 2

Novos AirPods 4

A engenheira de hardware da Apple, Kate Bergeron, dá a conhecer os novos AirPods, que procuram responder à geometria das orelhas de todos os utilizadores. Recorrendo a todos os dados de que dispõe, a Apple conseguiu criar os auriculares mais confortáveis de sempre, equipados com o H2, o mais avançado da indústria.

Uma nova arquitetura acústica entrega uma melhoria incrível em matéria de AirPods. Estes AirPods 4 chegam com Spatial Audio personalizado, para uma experiência imersiva, bem como Voice Isolation, independentemente do ambiente.

Quando interagimos com a Siri ou para chamadas, estes AirPods permitem uma experiência hands-free.

A caixa de carregamento, além de ser a mais pequena que a Apple já criou, chega com entrada USB-C e uma bateria para até 30 horas.

A Apple entrega, com os novos AirPods 4, o modo Transparency, que oferece uma forma natural de ouvir o ambiente que nos rodeia; o modo Adaptive, que assegura que o áudio se adapta quando mudamos de ambiente; o Conversation Awareness, que reduzirá o som do áudio quando falamos com alguém e retoma-o quando terminamos a conversa. Além disto, uma versão melhorada, com Active Noise Cancellation, ajudando a reduzir o barulho externo.

Para mais conveniência, a Apple trouxe o carregamento wireless para a caixa de carregamento.

Resumo dos AirPods 4

AirPods Max

A Apple introduziu novas cores, bem como a entrada USB-C:

AirPods Pro

Chega com novidades em matéria de funcionalidades relacionadas com a saúde.