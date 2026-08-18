macOS Tahoe revela acidentalmente os novos AirPods com câmaras e Inteligência Visual

Uma fuga de informação na versão de testes do macOS Tahoe expôs um vídeo demonstrativo dos futuros AirPods equipados com câmaras e capacidades de Inteligência Visual. Esta descoberta confirma que a Apple está a preparar uma revolução nos seus auriculares.

Fuga de informação no macOS Tahoe expõe planos da Apple

A Apple deixou escapar dados importantes na versão de testes macOS Tahoe 26.7.

Entre os ficheiros, destaca-se um vídeo promocional que mostra, de forma clara, os novos AirPods com suporte para a tecnologia Visual Intelligence.

No clipe partilhado pelo programador Aaron, a voz da Siri explica como o utilizador pode pedir para guardar elementos do mundo real para ver mais tarde, transformando a realidade num conteúdo facilmente memorizável.

Mistério das câmaras nos AirPods

Visualmente, os auriculares apresentados assemelham-se bastante ao modelo AirPods Pro atual, sem alterações estéticas óbivas no chassis.

Tudo indica que os sensores óticos ou câmaras necessárias para esta funcionalidade estejam discretamente embutidos na extremidade inferior, onde habitualmente se situa o microfone.

Subsistem, contudo, dúvidas sobre como o sistema irá funcionar em pessoas com cabelo comprido que tape os ouvidos, sendo provável que a marca envie alertas de obstrução do sensor visual.

Embora a presença deste vídeo no sistema operativo sugira que o desenvolvimento está numa fase bastante avançada, isso não garante uma apresentação imediata. Especula-se que estes novos AirPods possam ser revelados oficialmente durante o evento de outono focado na linha iPhone 18.

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