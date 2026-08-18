macOS Tahoe revela acidentalmente os novos AirPods com câmaras e Inteligência Visual
Uma fuga de informação na versão de testes do macOS Tahoe expôs um vídeo demonstrativo dos futuros AirPods equipados com câmaras e capacidades de Inteligência Visual. Esta descoberta confirma que a Apple está a preparar uma revolução nos seus auriculares.
Fuga de informação no macOS Tahoe expõe planos da Apple
A Apple deixou escapar dados importantes na versão de testes macOS Tahoe 26.7.
Entre os ficheiros, destaca-se um vídeo promocional que mostra, de forma clara, os novos AirPods com suporte para a tecnologia Visual Intelligence.
No clipe partilhado pelo programador Aaron, a voz da Siri explica como o utilizador pode pedir para guardar elementos do mundo real para ver mais tarde, transformando a realidade num conteúdo facilmente memorizável.
Here is your first look at AirPods with Cameras in action using Visual Intelligence.
This video file came from macOS 26.7 RC pic.twitter.com/yo7RI4MCeu
— Aaron (@aaronp613) August 18, 2026
Mistério das câmaras nos AirPods
Visualmente, os auriculares apresentados assemelham-se bastante ao modelo AirPods Pro atual, sem alterações estéticas óbivas no chassis.
Tudo indica que os sensores óticos ou câmaras necessárias para esta funcionalidade estejam discretamente embutidos na extremidade inferior, onde habitualmente se situa o microfone.
Subsistem, contudo, dúvidas sobre como o sistema irá funcionar em pessoas com cabelo comprido que tape os ouvidos, sendo provável que a marca envie alertas de obstrução do sensor visual.
Embora a presença deste vídeo no sistema operativo sugira que o desenvolvimento está numa fase bastante avançada, isso não garante uma apresentação imediata. Especula-se que estes novos AirPods possam ser revelados oficialmente durante o evento de outono focado na linha iPhone 18.
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Pergunta:
Se mesmo sem isto já vemos as pessoas com airpods sempre nas orelhas, então com câmaras não vão tirar de certeza o dia todo, ou grande parte dele. Como é em termos de saúde? Os ouvidos não foram feitos para estarem sempre tapados, e o facto de estarem sempre a serem emitidas frequências de rádio de forma permanente não vai fazer mal?
Não vamos falar disso… Não convém muito… E para a maioria das pessoas nem sequer é relevante.
O importante é mostrar que se tem!