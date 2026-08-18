Taxa Zero ao Volante: o melhor resultado no teste é 0,0 g/l

A campanha “Taxa Zero ao Volante” arranca esta terça-feira e vai decorrer até 24 de agosto. ANSR, GNR e PSP reforçam a sensibilização e fiscalização da condução sob o efeito do álcool.

Se vai conduzir nos próximos dias, tenha atenção: a fiscalização da condução sob o efeito do álcool vai ser reforçada nas estradas portuguesas. A campanha “Taxa Zero ao Volante” decorre entre 18 e 24 de agosto e junta a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de Segurança Pública (PSP).

A iniciativa corresponde à oitava das 11 campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) 2026 e pretende alertar os condutores para os riscos associados ao consumo de álcool antes de conduzir.

Quase 3 em cada 10 vítimas tinham álcool acima do limite legal

Os dados divulgados pelas autoridades ajudam a perceber a dimensão do problema.

Em 2025, 28 em cada 100 vítimas de acidentes rodoviários autopsiadas em Portugal apresentavam uma taxa de álcool acima do limite legal. Dentro deste grupo, 78% tinham uma taxa igual ou superior ao valor a partir do qual a condução constitui crime.

No mesmo ano foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool, sendo que 1,6% apresentaram resultado positivo. As infrações relacionadas com a condução sob o efeito do álcool representaram cerca de 2,4% do total de infrações rodoviárias registadas.

GNR e PSP vão reforçar fiscalização

Durante a campanha, a ANSR ficará responsável pelas ações de sensibilização, enquanto a GNR e a PSP vão desenvolver operações de fiscalização, com especial atenção aos comportamentos associados aos acidentes graves.

O objetivo passa não apenas por detetar infrações, mas também por sensibilizar os condutores para os efeitos que o álcool pode provocar, nomeadamente na capacidade de reação, nos reflexos e na tomada de decisões.

Taxa Zero: As autoridades deixam uma recomendação simples: “Se beber, não conduza.”

Entre as alternativas sugeridas estão a escolha de um condutor designado, a utilização de transportes alternativos e o planeamento antecipado do regresso a casa.

A campanha procura reforçar uma mensagem especialmente importante durante o verão, período marcado por maior circulação rodoviária e por muitos eventos e deslocações.

A ANSR, GNR e PSP recordam que a condução sob influência do álcool pode aumentar significativamente o risco de acidente e que a sinistralidade rodoviária não é inevitável.

A mensagem da campanha é clara: “Respire vida, sopre zero.” Ou seja, quando está ao volante, o resultado mais seguro num teste de alcoolemia é mesmo 0,0 g/l.

A “Taxa Zero ao Volante” integra o Plano Nacional de Fiscalização e está alinhada com o objetivo da Visão Zero 2030, que pretende reduzir drasticamente o número de vítimas mortais nas estradas.

Por isso, se beber, não arrisque. Deixe o carro parado e escolha uma alternativa segura para regressar a casa.