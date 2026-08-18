Portugal já tem câmaras nos autocarros a fiscalizar o uso indevido da faixa BUS?
Um vídeo publicado nas redes sociais, gravado dentro de um autocarro da Carris, mostra dois dispositivos colados ao para-brisas e levanta a questão: será que Portugal já tem câmaras a multar quem invade as vias dedicadas aos autocarros?
Nas imagens, que rapidamente ganharam destaque nas redes sociais, é possível ver dois dispositivos instalados no para-brisas de um autocarro da Carris.
Segundo o autor da publicação, o equipamento serviria para identificar automaticamente condutores que param indevidamente nas paragens ou que circulam sem autorização nas faixas reservadas aos transportes públicos.
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A ideia de que Lisboa já teria em funcionamento um sistema de fiscalização automática gerou dúvidas sobre a legalidade e o propósito real da tecnologia.
Contudo, segundo a Carris, a realidade é bem diferente do que o vídeo sugere.
Um projeto-piloto, não um sistema de multas
Contactada pelo Polígrafo, fonte oficial da Carris confirmou que a empresa está de facto a desenvolver um projeto-piloto de fiscalização automática dos corredores BUS, com recurso a uma solução tecnológica baseada em Inteligência Artificial (IA).
Não obstante, a empresa esclareceu que, para já, os dispositivos procuram apenas testar a capacidade de deteção automática de situações que condicionem a circulação dos autocarros, nomeadamente a utilização indevida das faixas BUS e o estacionamento irregular nas paragens.
Além disso, a Carris garantiu que o projeto tem carácter exclusivamente experimental, não estando a ser usado para efeitos de fiscalização ou aplicação de coimas. Atualmente, não há qualquer recolha de dados de identificação dos condutores infratores.
Enquadramento europeu e objetivos do projeto
Esta iniciativa insere-se no projeto europeu UPPER, cofinanciado pela União Europeia através do programa Horizonte Europa. De acordo com o Plano de Atividades e Orçamento 2026 da Carris, o sistema está de facto em funcionamento desde agosto de 2025, com quatro objetivos principais definidos:
- Melhorar a segurança rodoviária;
- Aumentar a velocidade de circulação dos autocarros;
- Melhorar a acessibilidade ao transporte público;
- Incentivar os automobilistas a não cometerem infrações.
O que diz a lei sobre as faixas BUS
Importa recordar que a utilização indevida dos corredores BUS já é, hoje, uma infração punida por lei. O artigo 77.º do Código da Estrada estabelece que certas vias podem ser reservadas a determinados tipos de veículos, sendo proibida a circulação de quaisquer outros. Quem for apanhado a infringir esta norma arrisca uma coima entre 120 e 600 euros.
Assim, mesmo sem câmaras de IA, a fiscalização já resulta, hoje em dia. Só em 2025, ao longo de seis meses, a Carris registou 3060 infrações nos corredores BUS, das quais 1591 foram advertências, 1441 resultaram em multas e 28 levaram à ativação de reboques.
“quatro objetivos principais definidos:”
Melhorar a segurança rodoviária; – Câmaras permitem isto? como? só à posteriori…
Aumentar a velocidade de circulação dos autocarros; – Câmaras permitem isto? como? retiram os carros da frente? empurram os mal estacionados?
Melhorar a acessibilidade ao transporte público; – Câmaras permitem isto? como?
Incentivar os automobilistas a não cometerem infracções. Sérias dúvidas da eficácia neste ponto mas reconheço que é o único que poderá ter algum efeito.
O que vejo é simples… Quatro pontos para ‘justificar’ mais uma maneira de controlar e monitorizar a população.
A china deve estar orgulhosa!
? agora explica como é que se melhora a circulação nas faixas reservadas a Bus sem fiscalização?
Será assim tão complicado de entender que se os automobilistas reduzirem este tipo de infracções, isso tem impacto em :
– velocidade de circulação dos autocarros;
– acessibilidade ao transporte público (carros parados em frente às paragens dificultam a acessibilidade a pessoas com incapacidades físicas)
– segurança rodoviária – carros mal estacionados levam muitas vezes pessoas a sair dos passeios e a passar para estrada, etc, etc
O Código da Estrada permite passar para a via BUS se se vai virar à direita no próximo cruzamento. A questão é quando – e visto que não se pode passar o traço contínuo.
Com frequência e dependendo do trânsito, passo para a BUS bastante antes do cruzamento – se vou virar à direita. Outros fazem-no já próximo do cruzamento, até por cima do traço contínuo.