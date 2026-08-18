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Portugal já tem câmaras nos autocarros a fiscalizar o uso indevido da faixa BUS?

· Internet 3 Comentários

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Autor: Ana Sofia Neto

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  1. PoiZé says:
    18 de Agosto de 2026 às 11:23

    “quatro objetivos principais definidos:”

    Melhorar a segurança rodoviária; – Câmaras permitem isto? como? só à posteriori…
    Aumentar a velocidade de circulação dos autocarros; – Câmaras permitem isto? como? retiram os carros da frente? empurram os mal estacionados?
    Melhorar a acessibilidade ao transporte público; – Câmaras permitem isto? como?
    Incentivar os automobilistas a não cometerem infracções. Sérias dúvidas da eficácia neste ponto mas reconheço que é o único que poderá ter algum efeito.

    O que vejo é simples… Quatro pontos para ‘justificar’ mais uma maneira de controlar e monitorizar a população.
    A china deve estar orgulhosa!

    Responder
    • Asiim says:
      18 de Agosto de 2026 às 11:50

      ? agora explica como é que se melhora a circulação nas faixas reservadas a Bus sem fiscalização?
      Será assim tão complicado de entender que se os automobilistas reduzirem este tipo de infracções, isso tem impacto em :
      – velocidade de circulação dos autocarros;
      – acessibilidade ao transporte público (carros parados em frente às paragens dificultam a acessibilidade a pessoas com incapacidades físicas)
      – segurança rodoviária – carros mal estacionados levam muitas vezes pessoas a sair dos passeios e a passar para estrada, etc, etc

      Responder
  2. Max says:
    18 de Agosto de 2026 às 11:27

    O Código da Estrada permite passar para a via BUS se se vai virar à direita no próximo cruzamento. A questão é quando – e visto que não se pode passar o traço contínuo.
    Com frequência e dependendo do trânsito, passo para a BUS bastante antes do cruzamento – se vou virar à direita. Outros fazem-no já próximo do cruzamento, até por cima do traço contínuo.

    Responder

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