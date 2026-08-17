Apple lança iOS 27 Beta 6 e acelera rumo à versão final

A Apple disponibilizou hoje a sexta versão beta para programadores dos seus próximos sistemas operativos. Mas... o foco é o iOS 27.

O que há de novo no iOS 27 beta 6

O iOS 27, iPadOS 27, macOS 27 Golden Gate, watchOS 27, tvOS 27 e visionOS 27 recebem novas compilações, numa altura em que o lançamento das versões finais está cada vez mais próximo.

Reta final de testes

A nova ronda chega apenas uma semana depois da quinta beta, lançada a 10 de agosto. Esta redução do intervalo entre versões é habitual nesta fase do desenvolvimento, quando a Apple começa a concentrar esforços na correção de erros, estabilidade e otimização antes do lançamento público.

As novas compilações disponibilizadas são:

• iOS 27 beta 6: 24A5418b • iPadOS 27 beta 6: 24A5418b • macOS 27 Golden Gate beta 6: 26A5416b • tvOS 27 beta 6: 24J5353b • watchOS 27 beta 6: 24R5353a • visionOS 27 beta 6: 24M5355a • HomePod Software 27 beta 6: 24J5353b

Para já, não foram identificadas grandes novidades funcionais nesta sexta beta. A expectativa é que a Apple esteja sobretudo a aperfeiçoar o desempenho e a eliminar problemas encontrados nas versões anteriores.

iOS 27 e a nova Siri continuam no centro das atenções... não cá!

O iOS 27 representa uma das atualizações mais importantes dos últimos anos para o ecossistema Apple, sobretudo devido à nova geração da Siri e da Apple Intelligence.

A Siri AI foi apresentada na WWDC 2026 como uma assistente muito mais conversacional e capaz de compreender contexto pessoal, trabalhar com informação apresentada no ecrã e executar ações dentro das aplicações.

O novo ciclo de sistemas traz também alterações no Liquid Glass e várias melhorias de interface, segurança e funcionalidades destinadas à proteção de crianças.

Setembro está cada vez mais perto

A Apple iniciou este ciclo de testes a 8 de junho, imediatamente após a apresentação dos novos sistemas na WWDC 2026. Desde então, as diferentes plataformas têm recebido sucessivas versões de desenvolvimento.

Com a chegada da beta 6 e a passagem para um ritmo praticamente semanal, o desenvolvimento aproxima-se agora das versões Release Candidate, que deverão anteceder as compilações finais.

A versão pública do iOS 27 é esperada para setembro, coincidindo com o habitual calendário de lançamento dos novos iPhone.

A Apple disponibilizou ainda as versões Release Candidate do macOS 26.7, build 25G220, e macOS 15.8, build 24H16.