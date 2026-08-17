FREMM EVO: as novas fragatas compradas por Portugal a Itália
Portugal vai reforçar significativamente a capacidade da Marinha com a aquisição de três novas fragatas FREMM EVO, construídas em Itália pela Fincantieri. O acordo entre Portugal e Itália prevê a entrega dos navios entre 2029 e 2030, incluindo também sustentação, transferência de tecnologia e outros serviços.
A escolha das FREMM EVO coloca Portugal perante uma das plataformas navais europeias mais modernas, concebida para desempenhar diferentes tipos de missões, desde a guerra antissubmarina à defesa aérea e à vigilância marítima.
FREMM EVO: 144 metros de tecnologia no mar
As FREMM EVO têm cerca de 144 metros de comprimento, 19,7 metros de largura e um deslocamento na ordem das 6.700 toneladas. A nova geração resulta da evolução das fragatas FREMM italianas, incorporando melhorias significativas nos sistemas de automação, manobrabilidade e comando e controlo.
Uma das principais características é a elevada automatização. O objetivo passa por aumentar a capacidade operacional do navio sem exigir um aumento proporcional da guarnição.
A versão italiana FREMM EVO está associada a uma tripulação de cerca de 145 elementos, enquanto a configuração FREMM tradicional apresenta valores superiores dependendo da versão.
As fragatas utilizam uma arquitetura de propulsão CODLAG (Combined Diesel-Electric And Gas). Este sistema combina motores elétricos, geradores diesel e uma turbina a gás GE/Avio LM2500+G4 de 32 MW.
A solução permite navegar de forma mais silenciosa a velocidades reduzidas, uma característica particularmente importante em operações de guerra antissubmarina, e recorrer à turbina a gás quando é necessária maior velocidade.
A velocidade máxima ronda os 27 nós, aproximadamente 50 km/h. A autonomia pode atingir cerca de 6.000 milhas náuticas a 15 nós, permitindo operações prolongadas longe da costa. A autonomia logística é indicada em torno dos 45 dias.
Mísseis, canhões e torpedos
No campo do armamento, as FREMM EVO contam com um sistema de lançamento vertical VLS A50, destinado ao lançamento de mísseis antiaéreos, além de sistemas de defesa de proximidade.
O armamento inclui ainda:
- mísseis antinavio TESEO Mk2/E;
- dois canhões de 76 mm Strales;
- duas metralhadoras de 30 mm;
- lançadores de torpedos;
- sistema de lançamento vertical para mísseis;
- sensores e sistemas eletrónicos destinados à deteção e acompanhamento de ameaças.
A configuração final dos navios destinados à Marinha Portuguesa poderá, naturalmente, depender dos requisitos definidos no contrato e da integração dos sistemas escolhidos por Portugal.
Outro elemento importante é a capacidade de operar helicópteros navais, dispondo as FREMM de espaços de hangar para aeronaves.
As FREMM EVO não são apenas novas fragatas: representam uma plataforma preparada para uma guerra naval cada vez mais tecnológica e multidomínio.
O valor anunciado para as três fragatas FREMM EVO é de cerca de 3,9 mil milhões de euros. Este valor inclui: construção e aquisição das 3 FREMM EVO, sustentação e manutenção, transferência de tecnologia, condições necessárias à exploração operacional, apoio durante um ciclo de vida previsto de pelo menos 30 anos, etc.
“As FREMM EVO têm cerca de 144 metros de comprimento, 19,7 metros de largura e um deslocamento na ordem das 6.700 toneladas”, etc, etc.
Custo de cada uma: cerca de mil milhões de euros, as 3 cerca de 3 mil milhões. Com sobressalentes, etc, 3,9 mil milhões de euros.
Em 2025, pelo critério NATOI (que inclui a GNR) gastou-se 6,1mil milhões (2,01% do PIB). Os 3,9 mil milhões são um valor considerável pela fragata operacional (é de esperar que 1 está a operacional, 1 está no estaleiro para reparação e 1 é reserva para de peças).
Almada já tem agua? Problemas relacionados com falta de habitação, educação, saúde, dinheiro para fragatas há!
Este país anda ao contrario
Carregar em impostos sabem eles…
Sem fragatas, virá uns submarinos e lançam vários misseis que terão como alvo cidades, hospitais, escolas, sendo o resultado Almada em ruínas, hospitais destruídos, escolas arrasadas e milhões de mortos. Portanto se queres morrer é contigo. Eu prefiro que o governo compre fragatas e arrebente com os submarinos.
Espero que sirva para visitas de estudo para as crianças, sempre serve para algo!