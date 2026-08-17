FREMM EVO: as novas fragatas compradas por Portugal a Itália

Portugal vai reforçar significativamente a capacidade da Marinha com a aquisição de três novas fragatas FREMM EVO, construídas em Itália pela Fincantieri. O acordo entre Portugal e Itália prevê a entrega dos navios entre 2029 e 2030, incluindo também sustentação, transferência de tecnologia e outros serviços.

A escolha das FREMM EVO coloca Portugal perante uma das plataformas navais europeias mais modernas, concebida para desempenhar diferentes tipos de missões, desde a guerra antissubmarina à defesa aérea e à vigilância marítima.

FREMM EVO: 144 metros de tecnologia no mar

As FREMM EVO têm cerca de 144 metros de comprimento, 19,7 metros de largura e um deslocamento na ordem das 6.700 toneladas. A nova geração resulta da evolução das fragatas FREMM italianas, incorporando melhorias significativas nos sistemas de automação, manobrabilidade e comando e controlo.

Uma das principais características é a elevada automatização. O objetivo passa por aumentar a capacidade operacional do navio sem exigir um aumento proporcional da guarnição.

A versão italiana FREMM EVO está associada a uma tripulação de cerca de 145 elementos, enquanto a configuração FREMM tradicional apresenta valores superiores dependendo da versão.

As fragatas utilizam uma arquitetura de propulsão CODLAG (Combined Diesel-Electric And Gas). Este sistema combina motores elétricos, geradores diesel e uma turbina a gás GE/Avio LM2500+G4 de 32 MW.

A solução permite navegar de forma mais silenciosa a velocidades reduzidas, uma característica particularmente importante em operações de guerra antissubmarina, e recorrer à turbina a gás quando é necessária maior velocidade.

A velocidade máxima ronda os 27 nós, aproximadamente 50 km/h. A autonomia pode atingir cerca de 6.000 milhas náuticas a 15 nós, permitindo operações prolongadas longe da costa. A autonomia logística é indicada em torno dos 45 dias.

Mísseis, canhões e torpedos

No campo do armamento, as FREMM EVO contam com um sistema de lançamento vertical VLS A50, destinado ao lançamento de mísseis antiaéreos, além de sistemas de defesa de proximidade.

O armamento inclui ainda:

mísseis antinavio TESEO Mk2/E;

dois canhões de 76 mm Strales;

duas metralhadoras de 30 mm;

lançadores de torpedos;

sistema de lançamento vertical para mísseis;

sensores e sistemas eletrónicos destinados à deteção e acompanhamento de ameaças.

A configuração final dos navios destinados à Marinha Portuguesa poderá, naturalmente, depender dos requisitos definidos no contrato e da integração dos sistemas escolhidos por Portugal.

Outro elemento importante é a capacidade de operar helicópteros navais, dispondo as FREMM de espaços de hangar para aeronaves.

As FREMM EVO não são apenas novas fragatas: representam uma plataforma preparada para uma guerra naval cada vez mais tecnológica e multidomínio.

O valor anunciado para as três fragatas FREMM EVO é de cerca de 3,9 mil milhões de euros. Este valor inclui: construção e aquisição das 3 FREMM EVO, sustentação e manutenção, transferência de tecnologia, condições necessárias à exploração operacional, apoio durante um ciclo de vida previsto de pelo menos 30 anos, etc.