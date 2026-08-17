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FREMM EVO: as novas fragatas compradas por Portugal a Itália

· Notícias 4 Comentários

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Max says:
    17 de Agosto de 2026 às 21:30

    “As FREMM EVO têm cerca de 144 metros de comprimento, 19,7 metros de largura e um deslocamento na ordem das 6.700 toneladas”, etc, etc.
    Custo de cada uma: cerca de mil milhões de euros, as 3 cerca de 3 mil milhões. Com sobressalentes, etc, 3,9 mil milhões de euros.
    Em 2025, pelo critério NATOI (que inclui a GNR) gastou-se 6,1mil milhões (2,01% do PIB). Os 3,9 mil milhões são um valor considerável pela fragata operacional (é de esperar que 1 está a operacional, 1 está no estaleiro para reparação e 1 é reserva para de peças).

    Responder
  2. apenas B. says:
    17 de Agosto de 2026 às 21:33

    Almada já tem agua? Problemas relacionados com falta de habitação, educação, saúde, dinheiro para fragatas há!
    Este país anda ao contrario
    Carregar em impostos sabem eles…

    Responder
    • Sail says:
      17 de Agosto de 2026 às 22:43

      Sem fragatas, virá uns submarinos e lançam vários misseis que terão como alvo cidades, hospitais, escolas, sendo o resultado Almada em ruínas, hospitais destruídos, escolas arrasadas e milhões de mortos. Portanto se queres morrer é contigo. Eu prefiro que o governo compre fragatas e arrebente com os submarinos.

      Responder
  3. Gringo Bandido says:
    17 de Agosto de 2026 às 22:12

    Espero que sirva para visitas de estudo para as crianças, sempre serve para algo!

    Responder

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