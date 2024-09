Notícias da Mozilla para quem usa o Windows 7. Suporte ao Firefox foi alargado por mais tempo

O fim do Windows 7, ainda que imposto pela Microsoft, parece não ter sido aceite por muitos utilizadores. Estes insistem em continuar neste sistema, mesmo sem suporte ou correções de problemas. O mesmo acontece com o software, em especial nos browsers. A Mozilla tem contrariado isso e agora traz novidades importantes. Vai manter o suporte do Firefox no Windows 7 por mais alguns meses.

Windows 7 vai ter Firefox mais tempo

Durante uma recente sessão AMA no Reddit, os engenheiros da Mozilla revelaram que a empresa planeia estender o suporte do Firefox em sistemas operativos antigos e agora não suportados, como o Windows 7, 8, 8.1 e o macOS 10.12-10.14. Mozilla não revelou nenhum prazo específico, mas agora parece que temos mais informações sobre isso.

Segundo os planos das novas versões do Firefox Release Calendar, o Firefox 115 ESR, a versão mais recente do Firefox com suporte para o Windows 7, 8 e 8.1, continuará a receber atualizações até 1 de abril de 2025. O Firefox 115.21 ESR é esperado em 4 de março de 2024, o que significa os utilizadores com versões antigas do Windows têm pelo menos mais sete meses de suporte do Firefox.

Mozilla alarga suporte por mais meses

Inicialmente, a Mozilla planeou abandonar o suporte do Windows 7 e 8.1 em setembro de 2024, mas alterou os seus planos. Agora, a Mozilla oferece duas versões de ESR do seu browser: 115 para sistemas operativos não suportados e 128 para o Windows 10 e mais recente.

A remoção do suporte do Windows 7 do Firefox 116 e do Mozilla permitiu limpar a base de código e removeu o fardo de manter as bibliotecas mais recentes que já não suportam as versões pré-Windows 10. Ao mesmo tempo, Mozilla diz que existem utilizadores suficientes do Firefox no Windows 7, o que justifica o suporte estendido.

Comment

by from discussion

infirefox

Este browser contraria resto do software

Para referência, a Microsoft, a Google e outros browsers deixaram de atualizar os seus browsers em janeiro de 2023. O fim do suporte do Chromium no Windows 7, 8 e 8.1 forçaram outros programadores, como a Valve e o seu Steam, a parar de atualizar os seus software também.

Estas são excelentes notícias para quem ainda se mantém no Windows 7. Este sistema já não deveria ser usado, por estar sem suporte, mas ainda assim, está garantido um browser que ainda é mantido e tem novidades para os utilizadores não estarem expostos na Internet.