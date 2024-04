Portugal: primeiro carro a hidrogénio desenvolvido por estudantes

“O carro vai andar”. Esta foi a frase mais ouvida no Salão Nobre do Instituto Superior Técnico por ocasião do evento de roll out do carro movido a hidrogénio desenvolvido pelos estudantes do Técnico Fuel Cell (TFC).

Carro a hidrogénio tem 130 kg e tecnologia de célula de combustível PEM

O protótipo foi apresentado num evento que preencheu o Salão Nobre do Técnico e que contou com a presença do ex. Ministro da Economia e do Mar.

Com 130kg, um formato inspirado numa gota de água e apenas uma roda motriz por motivos de eficiência, o protótipo apresenta uma tecnologia de célula de combustível PEM (Proton Exchange Membrane). A utilização de hidrogénio como combustível garante a produção de energia limpa e sustentável para alimentar o motor elétrico do veículo. Desta forma, em vez de fumos poluentes, sai água pura como resíduo.

Num discurso em que assegurou que “o carro vai andar”, o presidente do IST relembrou ainda que “o Técnico foi criado para ajudar o país no seu desenvolvimento económico, criando tecnologia e conhecimento e colocando-os ao serviço das pessoas”. “113 anos depois, os núcleos de estudantes como o TFC são a demonstração de que o Técnico continua a cumprir esta missão”, concluiu.

O ex. Ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, relembrou o compromisso que o trouxe até este evento. “Durante a inauguração do Técnico Innovation Center, da primeira vez que vi a equipa do TFC em ação, prometi que, no dia em que o carro estivesse a funcionar, cá estaria”, recordou o professor jubilado do Técnico, que aqui concluiu uma Licenciatura em Engenharia de Minas e um Doutoramento em Engenharia de Reservatórios Petrolíferos (este último em parceria com o Imperial College).