Turquia recebe o primeiro Supercharger da Huawei fora da China

Além das fronteiras da China, a Huawei ainda não tem nome de fabricante automóvel. Porém, a Turquia vai receber a primeira estação de carregamento da empresa, numa estreia que poderá ser uma antevisão da sua abertura ao mercado global.

Uma colaboração entre a Enerji SA, a Zebra e a Huawei Digital Energy levou até à Turquia uma estação Supercharger assinada pela empresa conhecida pelos smartphones e outros dispositivos utilitários.

Apesar de ainda não ter a força de outras marcas de carros, a vantagem da nova estação Supercharger na Turquia é fruto do trabalho da Huawei. Afinal, o carregamento de 600 kW, com refrigeração líquida, em conjunto com os pontos de carregamento ultrarrápido de 500 kW da Zebra, pode suportar até quatro veículos em simultâneo.

Desta forma, as empresas asseguram uma redução significativa dos tempos de espera para os proprietários de carros elétricos que necessitem de recarregar o seu veículo.

A rapidez é de tal forma diferenciadora que a estação promete uma "cup of coffee and a full charge" experience, ou seja, assegura que o carro ficará recarregado no tempo de o proprietário fazer uma pausa para um café.

Huawei e parceiras atentam a sustentabilidade

Segundo a Gizmochina, o telhado da estação Supercharger está forrado com um sistema fotovoltaico que visa otimizar a energia solar, aproveitando-a. Além disso, possui um espaço reservado para um futuro sistema de armazenamento de energia.

O compromisso com a energia verde é reforçado pela EnerjiSA, que emite certificações de energia verde para a eletricidade utilizada na estação.

A Huawei ambiciona instalar dezenas de milhares das suas estações de carregamento ultrarrápido em toda a China em 2024, por forma a promover "o carregamento de alta qualidade onde quer que haja estradas".

Assim, será que o potencial sucesso da estação de carregamento na Turquia poderá abrir caminho para um sistema de carregamento rápido à escala global? Teremos de aguardar.

