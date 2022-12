90 dias depois, o iOS 16 já está em 69% dos iPhones. Como será no mundo Android?

O iOS 16 veio trazer alguns novos recursos e mudou substancialmente algumas áreas do sistema operativo, como, por exemplo, o ecrã bloqueado. Além disso, a Apple implementou mais e melhores medidas de segurança. Os utilizadores reconhecem que o novo iOS, está mais útil e tentacular. Como tal, depois de 90 dias de vida, esta versão já está em quase 70% dos dispositivos suportados.

Comparando com a última versão do Android, será que se pode fazer um comparativo? É isso que também vamos ver.

A adoção do iOS 16 continua a crescer à medida que a Apple vende mais unidades do iPhone 14 e resolve alguns dos primeiros bugs de software. De acordo com os dados mais recentes da Mixpanel, o iOS 16 já está instalado em 68,95% dos iPhones três meses após o lançamento, um número que supera a adoção do software mais recente pelo Android.

iOS: Há números reveladores

A empresa Mixpanel utiliza a sua tecnologia, inclusa dentro de aplicações de iOS, para obter dados relativos à adoção dos sistemas operativos. Estes dados são importantes, até a Apple tem ferramentas que verificam o mercado para obter estes dados.

Normalmente a empresa de Cupertino partilha esta informação com os programadores, mas neste momento, essa informação não está atualizada.

Aqui está o detalhe atual da adoção do software iOS, de acordo com os dados do Mixpanel:

iOS 16: 68,95% dos iPhones

iOS 15: 24,78% dos iPhones

Claro que este números são importantes sobretudo para os players deste mercado. No entanto, é sempre interessante comparar a adoção do iOS com a adoção do Android.

Se no passado a Google partilhava periodicamente esta informação, atualmente já não o faz com a periodicidade do passado! A gigante das pesquisas oferece apenas números de adoção por meio da sua ferramenta de programadores Android Studio. Deixou de haver informação pública da adoção das versões Android.

Contudo, em agosto, estimou-se que após um ano do lançamento do Android 12, esta versão estaria a correr em 13,3% dos dispositivos. Estima-se que 27% dos dispositivos utilizavam o Android 11 no momento. A Google lançou o Android 13 no final de agosto, mas ainda não há dados de adoção disponíveis para esta atualização.

