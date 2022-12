As redes sociais estão em constante evolução, e muitas vezes pode ser difícil acompanhar todas as tendências atuais. Em 2022 assistimos a muitas mudanças nestas redes - desde a ascensão do BeReal até ao caos em torno do Twitter. Para o ajudar a manter-se atualizado acerca do mundo online, aqui estão algumas das principais previsões que poderá ver em 2023.

Trazemos 5 previsões sobre as Redes Sociais para 2023.

1. Haverá um impulso contínuo do Metaverso

A Meta, empresa mãe do Facebook e do Instagram, introduziu os seus planos para o Metaverso em 2022. A Meta irá provavelmente introduzir mais funcionalidades na aplicação do Facebook para entusiasmar as pessoas sobre o Metaverso, que não ganhou muita popularidade em 2022. Estas características já incluem a criação de avatares no Facebook e experiências de realidade aumentada disponíveis através de filtros.

Haverá também, provavelmente, uma continuação do intenso marketing da Meta para o Metaverso, embora seja difícil dizer se vai funcionar ou não. Isto pode incluir diferentes marcas e influenciadores a juntarem-se à nova plataforma.

2. Será enfatizada a publicidade sobre o aspeto "social" das redes sociais

Assistimos ao lançamento das lojas no Instagram em 2020, que sinalizou a direção contínua das redes sociais no sentido de serem outra forma eficaz de publicidade e vendas. É provável que esta viragem para a publicidade diretamente das plataformas como o Instagram e o Snapchat se torne ainda mais forte em 2023.

A publicidade em livestreams, em particular, também será aperfeiçoada e possivelmente tornar-se-á mainstream em 2023. Isto consiste em marcas ou influenciadores, por exemplo, fazerem case openings de coisas que recebem.

3. Mais conteúdo em Vídeo nas redes sociais

Já deve ter reparado no impulso dos vídeo no mundo da Internet. Desde o TikTok, que estendeu a duração máxima dos vídeos em 2022, até ao Instagram, que introduziu os reels, o formato de vídeo está em todo o lado.

Mas o vídeos não são apenas uma tendência; eles estão para ficar. O conteúdo em vídeo, especialmente curtos (alguns segundos ou minutos), parece manter os utilizadores mais atentos, pelo que as plataformas continuarão a empurrá-lo ainda mais para o seu feed em 2023. No final de 2022, Elon Musk até tweetou que poderá trazer de volta o famoso Vine, uma plataforma de vídeo agora extinta que o Twitter comprou em 2012 no auge da sua popularidade.

4. Os utilizadores vão querer mais conteúdo autêntico

Com a ascensão do BeReal e do TikTok Now em 2022, é evidente que os utilizadores querem ver mais conteúdos autênticos nas redes sociais. Estas características tornaram-se largamente populares devido à sua natureza "at-the-moment" onde não há tempo para corrigir a maquilhagem ou retocar fotografias.

O conteúdo profissional e fotográfico já não tem significado para os utilizadores quotidianos, por isso esperam ver conteúdo mais autêntico das suas marcas, celebridades e influenciadores favoritos em 2023. Isto significa mais fotos desfocadas e menos fotos profissionais que se parecem com um anúncio.

5. O Twitter continuará a mudar e a dar que falar

O Twitter tem sido caótico desde que Elon Musk o comprou em 2022. A plataforma irá provavelmente adotar uma abordagem de "tentativa-erro" nas suas novas características, experimentando diferentes métodos para conseguir que mais utilizadores se envolvam e vejam o que funciona. Isto também significa que é provável que vejamos algumas tentativas falhadas.

Será isto um empurrão para conseguir que as pessoas subscrevam o Twitter Blue? É difícil dizer em que direção entrará o Twitter, com coisas bastante imprevisíveis a acontecerem-lhe nos últimos meses de 2022, mas será definitivamente uma plataforma que dará que falar em 2023.

Leia também...