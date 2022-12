Meta está a ponderar criar o seu próprio Twitter

O Twitter, que sempre se manteve relativamente afastado das polémicas que envolviam as redes sociais, tem estado na mira dos holofotes, desde a chegada de Elon Musk. Ora, a Meta poderá aproveitar a situação.

De acordo com novas informações, a empresa de Mark Zuckerberg está a pensar criar o seu próprio Twitter.

Desde a chegada de Elon Musk que o Twitter não está exatamente como os utilizadores estavam habituados. Além das mudanças na plataforma em si, também as polémicas que a envolvem são uma novidade e há já quem esteja a procurar alternativas.

A toxicidade que envolve o Twitter e alguns comportamentos dos novos proprietários leva-me a acreditar que existe uma grande oportunidade para uma plataforma de microblogging com um modelo de negócio diferente. Há muitas oportunidades neste momento para aproveitar as redes sociais, e as pessoas estão a sentir a oportunidade.

Explicou Scott Galloway, professor de marketing na New York University, ao The New York Times.

Meta pode vir a desenvolver um novo Twitter

De acordo com informações reveladas pelo The New York Times, essa alternativa poderá chegar pelas mãos da Meta, uma vez que a empresa está a explorar a possibilidade de criar uma rede social com um conceito semelhante ao do Twitter.

A ser concretizado, esta não será a primeira vez que a empresa de Mark Zuckerberg desenvolve uma aplicação, ou uma funcionalidade, semelhante a outras, que conhecemos de outras redes sociais.

A informação do The New York Times dá conta de uma reunião interna que aconteceu com o objetivo de trocar ideias sobre a forma como esse novo Twitter poderia ser concretizado.

No entanto, ainda não há nenhum plano concreto, pelo que são conhecidas apenas propostas: por exemplo, alguns funcionários propuseram integrar um sistema de Notas, no Instagram, ao passo que outros opinaram ser melhor uma aplicação nova unicamente dedicada a publicações de texto.