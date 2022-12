Maioria considera que a ASUS é a melhor marca de portáteis para gaming

Dentro do mundo tecnológico existem vários segmentos com produtos dedicados e específicos. Um dos mais populares é, sem dúvida o segmento dos jogos e, aqui, os consumidores têm ao dispor no mercado vários equipamentos de diferentes marcas.

Como tal, questionámos os nossos leitores sobre qual é a melhor marca de computadores portáteis gaming. E parece que a ASUS se mantém como a escolha preferida da maioria dos participantes. Vamos então conhecer todos os resultados.

Qual a melhor marca de portáteis para gaming?

Finalizada a questão da passada semana, segue então agora a divulgação de todos os resultados através da análise das 1.992 respostas obtidas.

De acordo com os resultados, a ASUS foi a primeira escolha da maioria dos participantes, com 33% dos votos, sendo então a escolhida como melhor marca de computadores portáteis gaming (667 votos). Em segundo lugar surge a chinesa Lenovo com 19% das escolhas (374 votos), seguida pela Alienware com 13% (259 votos) e pela MSI com 11% (224 votos).

A Razer conseguiu 7% dos votos, o que lhe deu o quinto lugar (142 votos) e em sexto lugar surge a HP com 5% das escolhas totais (103 votos). Por sua vez, a Clevo foi escolhida por 3% dos leitores (59 votos), seguida pela Dell com (40 votos), pela Acer (30 votos) e pela Toshiba (30 votos), todas estas com 3% dos votos.

Já 3% dos votantes escolheu a opção 'Outra', indicando assim que considera que a melhor marca de portáteis gaming não se encontra na lista.

Resultados em gráfico

Para uma melhor perceção visual, segue então o gráfico com os resultados desta questão.

Mas se não respondeu à nossa questão, diga-nos então agora qual é para si a melhor marca de portáteis gaming do mercado.

Participe na nossa questão desta semana

Questão desta semana: Acha justo o salário médio dos Informáticos em Portugal? Sim.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

Nesta rubrica colocamos uma questão sobre temas pertinentes, atuais e úteis, para conhecer a opinião e tendências dos nossos leitores no mundo da tecnologia, sobretudo no nosso país.

Assim, caso queiram ver algum tema votado nas nossas questões semanais, basta deixarem um comentário com o mesmo ou enviem para marisa.pinto@pplware.com.