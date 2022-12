Sobreviver à extinção com Once Human

Os estúdios sediados na Malásia, Starry Studio, encontram-se a trabalhar no seu projeto Once Human e revelaram esta semana, um trailer de jogabilidade.

Conforme se pode ver neste vídeo, o jogo aparenta muito bom estado de saúde, podendo ser uma surpresa bastante agradável. Venham ver...

Os estúdio Starry Studio revelaram recentemente um trailer novo para o seu jogo de ação/horror, Once Human. Focado no multiplayer, o vídeo revela um pouco mais sobre este shooter que decorre num ambiente futurista e negro no qual a sociedade se encontra à beira da extinção.

O trailer mostra um pouco do ambiente fechado e pesado de Once Human, assim como algumas das monstruosidades que iremos encontrar.

Once Human é um survival game em formato sandbox no qual os jogadores podem usar armas de fogo e outros poderes e habilidades sobrenaturais para sobreviver. E sobreviver ao quê?

Pois bem! O planeta foi atacado por seres mutantes e grotescos, denominados de Aberrant, que dizimaram a população humana e destruíram as cidades, reduzindo-as a pó e escombros.

Misturando um pouco de ficção cientifica, com fantasia e horror, o jogo evoca sensações fortes de horror e desconforto, na medida em que estamos sós, contra um inimigo desconhecido e poderoso que pode extinguir a Humanidade da História da Terra.

E os confrontos encontram-se cada vez mais perto dos últimos bastiões da Humanidade. Os recursos são escassos e no meio dos combates, torna-se necessário recolher o maior numero de despojos possível. Once Human incentiva os jogadores a combater mas, a terem também uma atenção à recolha de recursos.

Os jogadores terão de se unir para dar uma hipótese de sobrevivência à humanidade. A ameaça dos Aberrants terá de ser travada, ao mesmo tempo que muitos mistérios acerca destes novos inimigos serão revelados. A alternativa é: a destruição total.

Once Human será lançado para PC no final do próximo ano, tendo sido anunciado que a Beta do jogo, será iniciada em 6 de Janeiro de 2023.