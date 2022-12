UE gasta quase 400 mil euros com festa no Metaverso e só apareceram 6 pessoas

Já muito se tem falado do Metaverso, que é um mundo virtual imersivo num ambiente a três dimensões, onde os utilizadores podem realizar várias atividades, como jogar, trabalhar, experimentar, comprar, entre outros, numa realidade paralela.

Mas há agora uma notícia curiosa que está a causar alguma polémica, uma vez que a UE gastou quase 400 mil euros com uma festa no Metaverso, no entanto apenas apareceram seis pessoas.

O fiasco da festa no Metaverso da UE

O Metaverso ainda é um conceito desconhecido de uma grande parte da população. Há aqueles que têm uma breve ideia sobre o que se trata, mas que não conhecem muito bem a fundo esta dimensão. Contudo, cada vez mais ouvimos falar do Metaverso associado a várias empresas e serviços.

Para aproveitar a popularidade deste conceito, a UE decidiu criar um Metaverso à sua medida, no âmbito do projeto Global Gateway, e, para celebrar o feito, organizou uma festa nesse mesmo ambiente tridimensional, mas esta revelou ser um verdadeiro fracasso. Segundo as informações, esta festa pretendia atrair sobretudo a população mais jovem e teve um investimento de quase 400 mil euros para ser realizada. Mais concretamente foram gastos 387 mil euros por um evento que captou a atenção de apenas 44 pessoas, mas apenas 6 apareceram efetivamente.

Estes detalhes foram revelados por Vince Chadwick, um correspondente da Devex, que relata na sua conta do Twitter que ingressou no evento, interagiu com apenas 5 pessoas, mas foi depois deixado sozinho.

Mas ainda devem ser gastos mais milhares no metaverso...

Como se este fracasso não bastasse, as informações indicam que a UE estima gastar mais 300 mil euros até ao ano de 2027 para continuar com a iniciativa de promover este conceito. Mas se não quiserem repetir o fraco feito, então as entidades responsáveis pela organização devem esforçar-se um pouco mais, nomeadamente ao nível da promoção desta mesma iniciativa.