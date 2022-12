O futuro da performance EV pelo Hyundai IONIQ 5 N (com vídeo)

A Hyundai lançou um vídeo sobre a gama N, totalmente dedicada a veículos de alta performance, onde mostra que os protótipos Hyundai RN22e e Hyundai N Vision 74 estão na base de um futuro de performance eletrificado.

No vídeo é também possível ver o IONIQ 5 N, a fazer a sua primeira aparição oficial, envolto num padrão especial de camuflagem.

O vídeo oferece uma visão interna do processo de desenvolvimento dos novos protótipos da gama N, que são veículos totalmente funcionais utilizados para investigação, desenvolvimento e teste de tecnologias de alta performance pioneiras na Hyundai Motorsport antes da aplicação a modelos de produção em massa.

No âmbito da série RM (Racing Midship) da gama N de motores de combustão interna, a marca introduziu no verão passado uma nova série de protótipos para desenvolver veículos eletrificados da próxima geração.

Este vídeo revela bem o processo de desenvolvimento dos dois protótipos de alto desempenho que estão a facilitar o futuro dos carros da gama N.

O futuro da performance EV pelo Hyundai IONIQ 5 N

O Hyundai RN22e é o primeiro veículo de alto performance da gama N baseada na Plataforma Modular Global- Elétrica (E-GMP) da Hyundai, que é a base do Hyundai IONIQ 5 e Hyundai IONIQ 6. O vídeo mostra como o Hyundai RN22e está a combinar a E-GMP e outras tecnologias avançadas para alcançar os pilares de performance da gama N de Corner Rascal, Racetrack Capability e Everyday Sports Car. Através do Hyundai RN22e, são testadas tecnologias inovadoras para implementação de bateria a curto prazo no primeiro modelo elétrico N.

Já o Hyundai N Vision 74 é um híbrido movido a hidrogénio que demonstra a visão a médio e longo prazo da gama N da Hyundai para veículos de alta performance. O motor de 500kW movido a hidrogénio do Hyundai N Vision 74, que ostenta um tempo de abastecimento rápido de 5 minutos, teve origem no primeiro protótipo da gama N, o Hyundai N 2025 Vision Gran Turismo, revelado no lançamento da marca em 2015, e beneficiou de mais sete anos de desenvolvimento.

Além disso, o design do Hyundai N Vision 74 herda o espírito do protótipo Pony Coupe da Hyundai revelado em 1974, ligando claramente a herança da Hyundai Motor com o futuro da gama N.

O vídeo inclui ainda uma presença surpresa do IONIQ 5 N, na qual se vê a silhueta ainda camuflada, representando a diversão de condução na era eletrificada. Na sua primeira aparição, o IONIQ 5 N é visto a correr lado a lado com RN22e e N Vision 74 durante aproximadamente de três segundos.