Sabia que o iOS 15.4 permite digitalizar instantaneamente texto manuscrito?

Certamente que já viu algo diferente no seu iPhone quando a câmara aponta para um local onde tem texto. Sim, de facto há novidades. Isto porque com o iOS 15.4 e iPadOS 15.4, lançados ao público na semana passada, apareceram novos recursos, entre eles a possibilidade de reconhecer e tratar texto impresso ou manuscrito.

Apesar de ter ficado um pouco fora do radar, a capacidade de digitalizar texto diretamente na app Notas é uma excelente funcionalidade pronta a usar.

Use o seu iPhone para digitalizar texto manuscrito num documento

Recentemente, a Apple partilhou um vídeo com instruções passo a passo sobre como usar o recurso Digitalizar texto. Num dispositivo com iOS 15.4 ou iPadOS 15.4, basta abrir a aplicação Notas, tocar no ícone da câmara, seguido de Digitalizar texto e, por fim, no botão inserir, assim que o texto for adicionado à nota.

O recurso também foi adicionado à app Lembretes.

Este novo recurso baseia-se na funcionalidade Texto detetável introduzida no iOS 15 e iPadOS 15.

O Texto Detetável permite que o utilizador abra a aplicação Câmara, posicione o texto em tempo real no visor, copie o texto e cole o texto numa qualquer aplicação digitalmente.

Texto detetável A funcionalidade Texto detetável torna interativo o texto existente em fotografias, para poder copiar e colar, procurar e traduzir em Fotografias, capturas de ecrã, Vista rápida, Safari e pré-visualizações com a Câmara (iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e modelos posteriores).

Os detetores de dados para Texto detetável reconhecem números de telefone, endereços de e-mail, datas, moradas e outros elementos em fotografias, para poder utilizá-los diretamente.

Disponível a partir do teclado, permitindo inserir texto diretamente do visor da câmara em qualquer campo de texto.

O iOS 15.4 e o iPadOS 15.4 introduziram vários outros recursos, incluindo a capacidade de desbloquear um iPhone 12 ou mais recente com Face ID enquanto estiver a usar uma máscara, Controlo Universal em modelos de iPad compatíveis, dezenas de novos emojis, uma nova opção de voz Siri, a capacidade de iniciar Sessões do SharePlay diretamente de aplicações compatíveis e muito mais.

