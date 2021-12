Sabia que o seu iPhone tem um mapa escondido que mostra onde e quando vai chover?

Por várias vezes referimos que o iOS 15 trouxe muitas novidades ao iPhone. Contudo, só após algumas versões beta essas funcionalidades prometidas foram lançadas. Assim, com a utilização, vamos descobrindo que há informações e opções "escondidas". Uma dessas é um mapa que nos mostra onde e quando vai chover.

Depois da Apple ter comprado ano passado a app de meteorologia Dark Sky, muitas inovações poderiam aparecer na app nativa do iOS. E aqui estão.

Não é segredo que a Apple nunca trouxe para a sua aplicação de meteorologia para iOS grandes funcionalidades. Com isso, e bem, deixou a porta aberta para que muitos programadores pudessem apresentar as suas propostas.

Uma das melhores aplicações que surgiu no segmento mobile foi a Dark Sky. Contudo, a Apple adquiriu o software e ficou no ar a certeza que esta aquisição haveria de trazer melhorias à ferramenta nativa do iOS para a área de meteorologia.

Mapa oculto na aplicação Meteorologia do iPhone

A aplicação Meteorologia para iPhone melhorou muito nos últimos anos. Como resultado, a app agora possui todo o tipo de informações meteorológicas úteis. Contudo, algumas podem não estar visíveis à primeira vista.

Como um bom exemplo, enterrado profundamente na app Meteorologia está uma opção para visualizar num mapa oculto onde e quando vai chover.

Se procura mais informações locais com relação ao seu boletim meteorológico, então atente esta dica.

Então, para sabermos no mapa se chove ou não ao nível local, abra a app Meteorologia e clique no ícone no canto inferior esquerdo.

Depois de fazer isso, selecione o ícone das três caixas empilhadas umas sobre as outras.

Agora, verá três opções. Quando vir estas opções, selecione “Precipitação” e poderá ver um mapa do tempo que mostra onde vai chover.

Esta é a aparência da próxima interface:

Observe que a barra horizontal preta na parte inferior é um controlo deslizante pode mover para a esquerda e para a direita para ver qual será a precipitação em horários específicos.

Resumindo, é um recurso muito interessante que não é muito aparente na app Meteorologia. E, claro, a mesma interface pode ser usada para verificar a temperatura e a qualidade do ar na sua localização e nas áreas circundantes.

Só um reparo: a qualidade do ar em Portugal ainda não está disponível. Contudo, espera-se que em breve seja disponibilizado.