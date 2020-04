Apple compra app de meteorologia Dark Sky e acaba com a versão para Android

A Apple normalmente deixa espaço aos programadores para criarem ferramentas dentro dos seus vários sistemas operativos. É uma forma de dar a ganhar a quem mantém com saúde plataformas que trazem muito dinheiro à empresa. Contudo, de vez em quando, a Apple melhora as aplicações nativas indo ao mercado comprar software que acrescenta tecnologia. Este é o caso da app Dark Sky. Esta é uma das melhores aplicações no que toca à informação meteorológica.

Esta aplicação, nunca esteve disponível para o mercado português no iOS. Além disso, esta app estava disponível em Android, situação que a Apple vai mudar. Um fã da Apple já fez mesmo umas imagens de conceito da app nativa iOS.

App Dark Sky será o recheio da nova App Tempo para iOS 14?

A Apple surpreendeu o mercado com uma grande jogada para melhorar a sua aplicação de previsão meteorológica. Desta forma, a empresa comprou a popular app Dark Sky. Esta compra vaticina também o futuro desta aplicação para os dispositivos Android, será o fim do Dark Sky para o sistema operativo Google.

Além disso, com esta tomada de posição e dado que a API desta empresa era usada noutras aplicações, software como Carrot Weather, entre outros, também deixarão a Play Store. Esta aquisição foi confirmada num post do blog da empresa. As vantagens são muitas, apontadas pelos responsáveis que referem que a desvantagem será o fim da versão Android.

Tecnologia agora da Apple irá inviabilizar vários outros programas

A API do Dark Sky já está fechada a inscrições. Como tal, esta deixará de funcionar, tal como até agora funcionava, oficialmente em 2022. Conforme já foi referido, com esta ação, várias outras aplicações serão afetadas, como o popular Carrot Weather, extensões de tempo do Google Chrome, DuckDuck Go, Microsoft, Runkeeper, Yelp, entre outros.

Por enquanto, a Dark Sky para iOS permanecerá disponível para compra, mas a Apple certamente terá planos de lançá-la no iOS nativamente num futuro próximo, mas não se sabe se será já no iOS 14. Contudo, a app Tempo do iOS não recebe atualizações de monta desde o iOS 7. Naquela época, a aplicação ainda era alimentado pelo Yahoo Weather antes de mudar para o The Weather Channel com o iOS 8.

No que diz respeito ao Dark Sky para Android, a app já deixou de estar disponível para download e os utilizadores existentes terão de encontrar uma alternativa de software meteorológico substituto a partir de 1.º de julho de 2020.

Preço de aquisição não foi disponibilizado

Não foram disponibilizados os valores que estão por trás desta aquisição. Também não houve grande informação, aliás, só houve mesmo esta da Dark Sky:

Hoje, temos algumas notícias importantes e emocionantes para partilhar: a Dark Sky juntou-se à Apple. O nosso objetivo sempre foi fornecer ao mundo as melhores informações meteorológicas possíveis, ajudar o maior número possível de pessoas a permanecer secas e seguras e fazê-lo de uma maneira que respeite a sua privacidade. Não há lugar melhor para atingir estes objetivos do que na Apple. Estamos emocionados por ter a oportunidade de alcançar muito mais pessoas, com muito mais impacto, do que jamais poderíamos sozinhos. O que acontece aos nossos produtos existentes? App para iOS – No momento, não haverá alterações no Dark Sky para iOS. Ele continuará disponível para compra na App Store. App Android e Wear OS – A aplicação deixou de estar disponível para download. O serviço para utilizadores e assinantes existentes continuará até 1º de julho de 2020, quando o aplicação será encerrada. Os assinantes que ainda estiverem ativos naquele momento receberão um reembolso. Local na rede Internet – As previsões meteorológicas, mapas e incorporações continuarão até 1º de julho de 2020. O site permanecerá ativo além deste período, em suporte a clientes da API e aplicações para iOS. API – O nosso serviço de API para clientes existentes não será alterado hoje, mas não aceitaremos novas inscrições. A API continuará a funcionar até o final de 2021.Como parte desta transição, o uso do Dark Sky pela Apple está sujeito à Política de Privacidade da Apple, que pode ser encontrada em apple.com/privacy. Obrigado! Aos nossos clientes, familiares e amigos, agradecemos o seu apoio nos últimos oito anos. Esperamos continuar a criar ótimos produtos, portanto, fique atento… Equipa Dark Sky

E se a app Tempo passasse a ser assim?

Depois destas notícias, alguns utilizadores mais entusiastas desenvolveram imagens de conceito para o que entender ser esta app agora como app nativa Tempo.

Esta não deixa de ser uma excelente ideia. Embora a app agora comprada não esteja disponível em Portugal, nos locais onde está é muito popular e funciona no iOS, watchOS e iPadOS. Assim, era um passo novo dado pela Apple, ao levar a app Tempo ao iPad, que não tem nenhuma nativa.

Portanto, em junho deveremos conhecer o iOS 14 e quem… quem sabe, a Apple não faz uma surpresa e melhora esta app que muita gente usa diariamente.

