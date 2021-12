Life360, a empresa que comprou a Tile, vende dados de localização de 33 milhões de crianças

Atualmente os dados dos utilizadores são o novo ouro. Como tal, uma base de dados com milhões de localizações e outros dados podem ser um bom negócio. Pelo menos o novo dono da Tile assim pensa.

Depois da Life360 ter comprado a Tile por 200 milhões, o tempo é agora para amortizar o investimento.

No mês passado, a concorrente dos AirTag, a Tile, anunciou que estava a ser adquirida pela empresa de segurança familiar Life360. Agora, um artigo da The Markup alega que a nova empresa mãe da Tile está a partilhar os dados de localização de todos os seus clientes com "praticamente qualquer pessoa que queira pagar".

Life360 funciona como uma mangueira de dados a regar uma indústria controversa

Através de entrevistas com dois antigos funcionários da empresa, juntamente com dois indivíduos que anteriormente trabalhavam nos corretores de dados de localização Cuebiq e X-Mode, o The Markup descobriu que a aplicação funciona como uma mangueira de dados a regar uma indústria controversa que tem operado na sombra com poucas salvaguardas para evitar o uso indevido desta informação sensível.

Os antigos funcionários divulgaram a informação ao site na condição de não serem mencionados os seus nomes, uma vez que todos eles ainda estão empregados na indústria de dados.

É indicado, segundo a investigação, que a empresa tem na sua posse dados de 33 milhões de crianças e das respetivas famílias e que estes dados são vendidos a empresas relacionadas com publicidade digital e marketing. Mas basicamente, podem ser comprados por qualquer um.

Os funcionários disseram que concordaram contar o que se passa pelas suas legítimas preocupações com a segurança e privacidade da indústria de dados de localização, assim como por um desejo de lançar mais luz sobre a economia opaca dos dados de localização.

Todos eles descreveram a empresa Life360 como uma das maiores fontes de dados para a indústria.

Quando lhe foi solicitada uma declaração, o fundador e CEO da Life360, Chris Hulls, reconheceu que a empresa partilha determinados dados a fim de tornar certos níveis do seu serviço gratuitos para os seus clientes.

Não temos meios para confirmar ou negar com exatidão se a Life360 se encontra entre as maiores fontes de dados para a indústria. Vemos os dados como uma parte importante do nosso modelo empresarial que nos permite manter o núcleo de serviços Life360 livre para a maioria dos nossos utilizadores, incluindo características que melhoraram a segurança dos condutores e salvaram inúmeras vidas

Nesta declaração, revelou ainda que os utilizadores podem escolher nas definições de privacidade da app se querem que os seus dados sejam vendidos ou não. Acrescentou também que a localização de menores de 13 anos não é vendida.

Com a compra da Tile, a base de dados de localização da empresa aumenta, podendo colocar em causa a confiança dos utilizadores.