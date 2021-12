Uma das formas das marcas, como a Xiaomi ou a Samsung, de aumentar o desempenho dos seus smartphones é recorrendo a uma extensão de memória. Esta garante ao equipamento mais recursos, em especial nos que têm menos acessíveis.

Com esta opção já disseminada na MIUI, a Xiaomi garantia este extra aos seus utilizadores. Agora, e do que começa a ser visto, a marca parece estar a remover esta opção em alguns dos seus smartphones.

Cada vez mais vemos os smartphones a serem lançados com volumes enormes de RAM. Esta memória consegue ajudar os utilizadores a gerir melhor as suas aplicações e o acesso aos destas, sem perder desempenho ou mostrar abrandamento.

A Xiaomi abraçou esta opção de forma generalizada, recorrendo ao armazenamento para garantir este extra. Limitou-a a 3GB, algo que foi entendido entre um equilíbrio entre o que remove do armazenamento e o extra de RAM que adiciona.

Com testes a decorrer na nova versão da MIUI, baseada no Android 12, foi notado que esta opção está em falta. Não é uma remoção geral, mas aparentemente algumas versões desta camada de personalização perderam esta opção.

Não se sabe ao certo o porquê, mas existem já algumas teorias para que a Xiaomi tenha removido do Mi 11 Ultra ou do Redmi K40 esta opção. A mais lógica é que esta não parece ser necessária, dado que estes smartphones têm bastante memória disponível nas suas especificações.

Há ainda quem avance que esta poderá ser apenas uma decisão temporária, durante o período de desenvolvimento da nova versão da MIUI. Assim, e caso se confirme, a extensão de memória regressará com o lançamento da versão baseada no Android 12.

Dado que esta nova versão da MIUI está ainda em testes, não se sabe qual será a decisão final da Xiaomi. Nessa mesma altura saber-se-à se é uma decisão apenas para as versões da China ou se afetará também as versões do mercado global.