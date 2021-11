Tile foi vendida por cerca de 200 milhões de dólares. AirTags tiveram alguma influência?

O mercado das etiquetas localizadoras voltou a ter uma enorme projeção depois da Apple ter lançado a sua própria versão do produto. Os AirTags vieram aumentar consideravelmente a visibilidade e necessidade de um dispositivo que era liderado pela Tile. Contudo, as capacidades dos AirTags podem ter feito a Tile perder interesse e a empresa colocou na porta a placa "Vende-se"!

A plataforma Life360 vai pagar 205 milhões de dólares pela Tile.

A Tile, empresa agora vendida, foi uma das pioneiras a ter este tipo de localizadores. Contudo, o seu mercado foi absorvido por outras grandes empresas que lançaram ofertas semelhantes. Apple e Samsung, entre muitos outros, provocaram uma queda nas vendas dos seus dispositivos localizadores e, assim, a empresa anuncia oficialmente a sua venda.

A fusão que foi anunciada pelo chefe da Tile, CJ Prober, ocorrerá nos próximos meses e, possivelmente, nenhum funcionário será demitido, segundo os diretores das duas intervenientes.

O produto da Apple é atualmente um dos mais evoluídos do segmento e, sem dúvida alguma, que as outras fabricantes de dispositivos localizadores têm que se reinventar para conseguirem competir com a empresa de Cupertino.

Além do ecossistema Apple, várias empresas estão a juntar-se à Rede Encontrar, tirando proveito dos milhões de iPhone espalhados pelo planeta. Isto é mais do que a Tile ou qualquer outra empresa é capaz de fazer.

Antes do lançamento dos AirTags, a Tile mostrava a sua insatisfação com a pouca integração que a Apple permitia que eles realizassem entre os dispositivos. Mas, na verdade, a Apple estava a desenvolver as suas questões relacionadas com a localização e produtos de terceiros para oferecer os seus próprios dispositivos, o que foi o início da morte de produtos como o Tile para iOS.

Em princípio, isso não afetará o serviço técnico ou as garantias dos produtos da Tile que muitos utilizadores continuam a utilizar. Pelo contrário, a passagem para outras mãos poderá levar a plataforma Tile a outros patamares e a trazer outros cenários de utilidade.