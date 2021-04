Apple expande a sua rede Encontrar a terceiros

Já se sabia que a Apple estaria a preparar novidades para a sua rede Encontrar. Esta rede, que foi das primeiras no mundo a usar um sistema de georreferenciação de dispositivos num sistema operativo, permite localizar o iPhone, o iPad, os AirPods, os Macs e os Apple Watch que sejam perdidos ou roubados. Agora, a empresa quer expandir esta tecnologia a terceiros. As AirTags serão uma nova vertente, mas a empresa de Cupertino trabalha já com fabricantes para “embutir” a tecnologia diretamente nos produtos.

Um caso já apresentado é o das e-bikes da VanMoof, mas há mais. Vamos conhecer um pouco mais desta rede.

Rede Encontrar da Apple

A Apple lançou a aplicação Encontrar atualizada, permitindo assim que produtos de terceiros usem os recursos de localização privada e segura da rede Encontrar da Apple que compreende centenas de milhões de dispositivos Apple.

O programa de acessórios da rede Encontrar abre esta vasta ferramenta a fabricantes de dispositivos de terceiros para construir produtos utilizando o serviço. Assim, os seus clientes passam a poder usar o Encontrar para localizar e controlar os itens importantes nas suas vidas. Novos produtos que funcionam com a aplicação Encontrar da Belkin, Chipolo e VanMoof estarão disponíveis a partir da próxima semana.

Há mais de uma década que os nossos clientes confiam no Encontrar para localizar os seus dispositivos Apple perdidos ou roubados, ao mesmo tempo que protegem a sua privacidade. Agora estamos a levar os poderosos recursos de localização do Encontrar, um dos nossos serviços mais populares, para mais pessoas com o programa de acessórios da rede Encontrar. Estamos entusiasmados em ver como a Belkin, Chipolo e a VanMoof estão a utilizar esta tecnologia e mal podemos esperar para ver o que os outros parceiros criarão.

Disse Bob Borchers, vice-presidente de Marketing Mundial de Produto da Apple, num comunicado à imprensa.

Apple estende programa de acessórios da rede Encontrar

Como parte do programa Made for iPhone (MFi), o programa de acessórios da rede Encontrar foi projetado para qualquer fabricante de acessórios que deseje ligar um produto novo ou existente à rede Encontrar. Os produtos de terceiros devem aderir a todas as proteções de privacidade da rede.

Os produtos aprovados podem ser adicionados ao novo separador Objetos e apresentarão um emblema “Funciona com a Apple Encontrar” para comunicar claramente aos utilizadores que o produto é compatível com a rede Encontra e com a app Encontrar.

A Apple também revela um conjunto de especificações para os fabricantes de dispositivos que será lançado no final deste semestre. Com isto, os fabricantes de produtos de terceiros poderão tirar proveito da tecnologia Ultra Wideband em dispositivos Apple equipados com U1. Assim, o resultado será uma experiência mais precisa e direcional na utilização destes produtos.

Bicicletas, auscultadores e outros produtos inovadores

Conforme podemos ver nas páginas das marcas, há já vários produtos prontos a funcionar com esta plataforma de localização.

As mais recentes e-bikes S3 e X3 da VanMoof, os auscultadores sem fio SOUNDFORM Freedom True da Belkin e o localizador de objetos Chipolo ONE Spot constituem o primeiro grupo de acessórios inovadores de terceiros que funcionam com o Encontrar.

Estes produtos permitirão que os utilizadores localizem onde deixaram o carro, os seus auscultadores, a mochila e muito mais. Outros fabricantes de dispositivos de terceiros oferecerão produtos e acessórios habilitados para Encontrar em breve, de acordo com a Apple.

Os programadores e fabricantes de acessórios interessados ​​podem visitar o site da Apple para saber mais sobre o Programa MFi e ter acesso às especificações mais recentes do programa de acessórios da Rede Encontrar.

A aplicação Encontrar no iPhone, iPad, iPod touch e Mac torna mais fácil localizar dispositivos Apple perdidos, bem como manter contacto com amigos e familiares, tudo isso enquanto protege a privacidade do utilizador.

Se um utilizador perder o seu dispositivo Apple, a aplicação Encontrar permite que ele o localize num mapa, reproduza um som para apontar a sua localização, coloque-o no Modo Perdido para o bloquear imediatamente e exiba uma mensagem com um número de contacto. Além disso, este recurso também permite que os dispositivos “perdidos” sejam apagados remotamente, para que nada caiam em mãos erradas.

A rede Encontrar estende estes recursos, ao localizar dispositivos ausentes, mesmo que eles não possam ou não se liguem à Internet. A rede Encontrar é uma rede crowdsourced (colaborativa) de centenas de milhões de dispositivos Apple que usam o Bluetooth para detetar dispositivos ou itens ausentes nas proximidades e relatar a sua localização aproximada ao proprietário.

A Apple diz que todo o processo é criptografado de ponta a ponta e anónimo, para que ninguém mais, nem mesmo a Apple ou o fabricante terceiro, possa ver a localização ou as informações de um dispositivo.