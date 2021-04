AstraZeneca: Vacina suspensa para pessoas com menos de 60 anos

A vacina é atualmente a única solução para a COVID-19! O processo não tem sido pacífico e para complicar todos os planos de vacinação têm sido registados alguns problemas especialmente com a vacina da AstraZeneca.

Portugal suspendeu hoje a vacina da AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos depois do anúncio da Agência Europeia de Medicamentos. Vacinação do pessoal docente e não docente adiado uma semana.

O processo de vacinação continua a decorrer à escala mundial. Um dos maiores desafios é a produção em massa de vacinas, mas tem havido também o registo de vários casos que têm levado alguns países a suspender a vacina da farmacêutica AstraZeneca.

Depois do anúncio da Agência Europeia de Medicamentos (EMA), a Direção-Geral da Saúde (DGS) e o Infarmed informaram hoje que Portugal vai suspender a administração da vacina da AstraZeneca para pessoas com menos de 60 anos.

A Direção-Geral da Saúde recomenda, até estar disponível informação adicional, a administração da vacina da AstraZeneca a pessoas com mais de 60 anos. O plano de vacinação é ajustado para garantir que todas as pessoas são vacinadas com a vacina que protege

A Diretora Geral Graça Freitas volta a apelar à calma e sublinha que as reações adversas que foram notificadas são “extremamente raras”. No entanto, pede atenção para sintomas e, caso surjam, devem contactar a DGS.

No entanto, nos 7 a 14 dias após a administração da vacina, devem estar atentas a sintomas como dores de cabeça persistentes, hematomas, manchas vermelhas na pele e sintomias semelhantes a um a AVC. Nestes casos, devem contactar de imediato o médico

AstraZeneca: Vacinação de docentes e não docentes adiada uma semana

Henrique Gouveia e Melo, coordenador da Task Force da vacinação, referiu que o impacto desta recomendação no plano de vacinação é “pequeno”.

O vice-almirante sublinhou a utilidade da vacina da AstraZeneca no cumprimento do plano de vacinação, relembrando que ainda existem mais de dois milhões de pessoas com mais de 60 anos por vacinar e, por isso, o fármaco britânico continua a ser “útil” e continuará a ser utilizado.

Temos uma população acima dos 60 anos superior a dois milhões de habitantes, portanto, a vacina da AstraZeneca, sendo útil na vacinação dessa população, o plano não vai sofrer grandes alterações e será útil para conseguir dar proteção a uma população mais idosa. Vai ser usada precisamente para isso No fim de maio a maior parte da população com mais de 60 anos esteja praticamente toda vacinada com a primeira dose

O coordenador da Task Force da vacinação, anunciou o adiamento de uma semana para a vacinação do pessoal docente e não docente, para o fim de semana de 24 e 25 de abril.

