Energia nuclear é “apropriada e segura”, diz relatório da UE

Por aquilo que provocou no passado, a energia nuclear ainda não vista com bons olhos pela generalidade das pessoas. Tendo sido a origem de alguns desastres e tendo tido repercussões que se estendem até aos dias de hoje, poucos são aqueles que a veem como um trunfo.

No entanto, um relatório levado a cabo pela União Europeia revela um resultado surpreendentemente positivo.

De acordo com um relatório recentemente partilhado, especialistas da União Europeia (UE) concluíram que a energia nuclear é um investimento verde. Isto, porque cumpre integralmente as normas de uma fonte de energia sustentável.

Esta conclusão chegou como parte da taxonomia financeira sustentável da Comissão Europeia que decide se as atividades económicas são investimentos sustentáveis ou não para a UE. Esta avaliação é feita tendo em conta critérios ambientais bastante rígidos.

Contrariamente ao preconceito em relação a esta fonte de energia, ela emite níveis muito baixos de CO2. Aliás, no ano passado, os especialistas da UE dividiram-se relativamente a esta questão.

Antes de tomar uma decisão, a Comissão da União Europeia precisava de perceber o impacto ambiental da eliminação de resíduos radioativos. Portanto, pediu ao serviço científico da EU, Joint Research Centre (JRC), um relatório.

Este que chegou e ressalvou que a energia nuclear deve receber um rótulo verde.

As análises não revelaram quaisquer evidências científicas de que a energia nuclear cause mais danos à saúde humana ou ao ambiente do que outras tecnologias de produção de eletricidade.