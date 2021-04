Facebook, Facebook Messenger e Instagram estão completamente OFF

Está com problemas no acesso ao Facebook e Facebook Messenger? E também ao Instagram? Não é o único, pois têm sido vários os leitores que nos estão a reportar tais problemas.

Mais uma vez, em menos de um mês, as plataformas do Facebook ficam inoperacionais.

As plataformas de comunicação do Facebook voltam a registar problemas. Ainda não há nenhuma informação sobre o que se está a acontecer, mas tanto o Facebook, como o Facebook Messenger e até o Instagram estão completamente OFF.

No caso do Facebook, quem tenta aceder recebe a informação que a plataforma voltará em breve. Já no caso do Faceboook Messenger as mensagens simplesmente não fluem. O Instagram dá a informação que não existe qualquer serviço.

O número de “queixas” já realizadas no site downdetector é elevadíssimo. Podem ver aqui para o Instagram, Facebook Messenger e Facebook.

O problema registou-se por volta das 22h30.

Atualização: As plataformas recuperaram por volta das 22h45.