AMD lançou a gráfica Radeon RX 6800 XT Midnight Black e já não há stock

A AMD lançou nesta quarta-feira a nova edição da sua placa gráfica Radeon RX 6800 XT. Trata-se do modelo Midnight Black, cuja diferença é ser totalmente preta.

Mas a GPU mal tempo teve de ‘aquecer o lugar’ nas prateleiras, pois no mesmo dia em que foi lançada esgotou em pouco tempo.

Chegou a Radeon RX 6800 XT Midnight Black da AMD… mas já desapareceu

Nesta quarta-feira, dia 7 de abril, a AMD lançou no mercado a sua placa gráfica Radeon RX 6800 XT na versão Midnight Black. A diferença é que este é um modelo na cor preta da GPU Radeon 6800 XT, que a fabricante norte-americana revelou no ano passado.

No entanto, no mesmo dia em que foi lançada, esta placa gráfica esgotou em pouco tempo do site da AMD. O modelo ficou disponível pelo mesmo valor da versão original, cerca de 671,72 euros.

Tirando o pormenor da cor preta, todas as restantes características, especificações e funcionalidades são totalmente iguais ao modelo original. Ou seja, a AMD Radeon RX 6800 XT é baseada na arquitetura RDNA 2 e está pensada para aumentar o desempenho por watt. Conta com uma velocidade de clock de 2015 MHZ e boost de até 2250 MHZ. Traz ainda uma memória GDDR6 de 16 GB com interface de 256-bit.

A AMD deixou um aviso de lançamento, que foi partilhado por um utilizador no Reddit, onde se pode ler que:

Com base no feedback a comunidade e devido à procura, criámos uma quantidade limitada de placas gráficas AMD Radeon RX 6800 XT (Midnight Black) com o mesmo grande desempenho da popular Radeon RX 6800 XT.

Por outro lado, alguns rumores indicam que a fabricante apenas disponibilizou algumas unidades deste chip. Por conseguinte, tal explicaria facilmente o facto de o stock ter esgotado num ápice.