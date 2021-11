Este robô humanoide escreve poesia gerada por Inteligência Artificial

Embora os robôs sejam criados para desempenhar tarefas muito específicas e mecânicas, o avanço tecnológico tem permitido conhecer-lhes aptidões peculiares. A Ai-Da, por exemplo, é uma verdadeira artista capaz de pintar, desenhar, esculpir e escrever poesia.

Para esta última, a robô usa um sofisticado modelo de linguagem, uma base de dados de palavras, e análise de padrões de fala.

Apesar de já os haver e de estarem a ser gradualmente aprimorados, a sociedade não contacta, propriamente, com robôs humanoides. Aliás, muitos são aqueles que os temem, pelas suas características verosímeis. Numa estreia, a Ai-Da aproximou-se mais dos humanos do que os seus antecessores, tendo sido capaz de escrever poesia.

A apresentação pública decorreu na sexta-feira, no Museu Ashmolean da University of Oxford, e aconteceu como parte de uma exposição em homenagem ao 700.º aniversário da morte do poeta italiano Dante Alighieri. Além de escrever poemas, a Inteligência Artificial permite que o robô seja capaz de pintar, desenhar e esculpir.

Contrariamente aos poetas humanos, a inspiração da Ai-Da baseia-se em 14.233 linhas do “Divine Comedy” de Dante Alighieri, numa base de dados de palavras, e em programas de análise de padrões de fala. Depois de processar as centenas de linhas, o robô humanoide utilizou algoritmos para elaborar um poema.

"Olhámos para cima dos nossos versos como prisioneiros vendados, / Enviados para procurar a luz; mas ela nunca chegou / Uma agulha e um fio seriam necessários / Para a conclusão da imagem. / Para ver as pobres criaturas, que estavam na miséria, / O de um falcão, olhos cosidos fechados.”

Algumas linhas escritas por Ai-Da, conforme partilhado pelo The Guardian.

Ai-Da: o robô humanoide capaz de escrever poesia

A Ai-Da foi criada pela Aidan Meller, em colaboração com a Engineered Arts, uma empresa de robótica sediada no Reino Unido, e cientistas das universidades de Oxford e Leeds. De acordo com a criadora, e avançado pelo The Guardian, o robô é tão avançado que consegue produzir 20.000 palavras em apenas 10 segundos.

Tendo em conta o crescente avanço dos modelos linguísticos, Aidan Meller considera que, em breve, “eles serão completamente indistinguíveis de textos humanos”. Aliás, numa entrevista à CNN, a criadora da Ai-Da disse que o robô consegue imitar tão bem a escrita de um humano que se a lermos não saberemos que não foi escrita por um.

