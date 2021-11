Europol: 12 suspeitos presos por fraudes online

A Europol deu a saber que do dia 1 de maio de 2021 ao dia 14 de novembro de 2021, ocorreu uma operação para combater a fraude online. Como resultado, foram detidos 12 suspeitos, apreendidos bens contrafeitos no valor de 2,6 milhões de euros e dinheiro líquido no valor de 460.468 euros.

A operação internacional conjunta envolveu autoridades de 30 países e foi apoiada pela Coligação Coordenada contra o Crime de Propriedade Intelectual (IPC3) da Europol, Eurojust e INTERPOL.

Falsificações vendidas online

Com a pandemia, o comércio online ganhou um novo foco e muitas pessoas experimentaram pela primeira vez a comodidade de comprar e pagar um bem ou serviço que apenas viram por imagens. Contudo, este é igualmente um meio onde podem florescer fraudes com material contrafeito.

A Europol, através da unidade IPC3, desenvolveu uma operação que visou especificamente sítios web que oferecem bens contrafeitos e que estão envolvidos em pirataria online.

Segundo informações, desta ação resultaram a deteção de 12 suspeitos, 2,6 milhões de euros de bens contrafeitos apreendidos, 494.516 websites retirados da internet pelas autoridades responsáveis e 48 processos criminais abertos.

Além disso, foi ainda apreendido dinheiro no valor de 460.468 euros.

Conforme foi referido, esta operação de combate à fraude online é uma continuação de uma operação global conjunta recorrente, que foi lançada em 2014 e tem registado uma participação crescente todos os anos. Esta é a décima segunda instância da operação.

Produtos apreendidos:

42.055 artigos contrafeitos (calçado, vestuário e acessórios múltiplos)

181.445 caixas de produtos médicos falsificados

11 obras de arte falsas a serem vendidas em sites de leilões online

37 carros e uma motocicleta

A Europol refere que a venda de mercadorias contrafeitas e de materiais piratas está a tornar-se num problema cada vez mais grave para as autoridades responsáveis pela aplicação da lei por uma série de razões. A Internet permite que os criminosos permaneçam anónimos, devido à natureza sem fronteiras do comércio eletrónico internacional.

Assim, referem, nunca foi tão fácil oferecer bens contrafeitos ou conteúdos piratas, uma vez que os consumidores têm acesso a uma maior variedade de produtos ilícitos, mas desconhecem os riscos potenciais.

Carding Action 2021

Carding Action 2021, uma operação liderada por agências de aplicação da lei de Itália e apoiada pelo Reino Unido e Europol, visava os infratores que vendiam e compravam dados de cartões de crédito comprometidos em sites que vendiam dados de cartões de crédito roubados, conhecidos como lojas de cartões, e mercados escuros na Internet, como seguimento da tomada de posse do DeepSea marketplace.

Como parte desta operação de três meses, foram identificados 12 vendedores que vendiam dados de cartões de crédito comprometidos e foram analisados 49.761 dados de cartões roubados. As perdas totais evitadas são estimadas em 14 milhões de euros. Segundo o que foi referido, estas ações tiverem a cooperação das empresas de pagamento.

Além de Portugal, outros países também participaram nesta operação, como, por exemplo, a Albânia, Bélgica, Bósnia-Herzegovina, Bulgária, Canadá, Colômbia, Costa Rica, República Checa, Dinamarca, França, Geórgia, Grécia, Hong Kong-China, Hungria, Irlanda, Itália, Letónia, Lituânia, Malta, Moldávia, Montenegro, Países Baixos, Macedónia do Norte, Noruega, Roménia, Sérvia, Espanha, Ucrânia e Estados Unidos da América.