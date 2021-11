Doogee V20 5G – um smartphone robusto com ecrã AMOLED 2K e pequeno ecrã traseiro

Os smartphones com ecrã na traseira não são uma novidade, ainda que não seja uma característica massificada. Tem vindo, na verdade, a ser reservada a modelos mais exclusivos e de gama superior. Então nos smartphones robustos, é mesmo algo que não existe... mas está a caminho.

O Doogee V20 5G acaba de ser anunciado pela marca com vários pormenores que se destacam no segmento.

Doogee V20 5G - um smartphone robusto com pequeno ecrã traseiro

Há cerca de dois meses, a Doogee lançou o seu smartphone robusto Doogee V10 que já somou mais de 100 mil vendas. No entanto, para oferecer algo ainda melhor aos consumidores, é anunciada uma nova versão deste smartphone apelidada de V20 5G, tirando partido de algumas especificações-chave do V10.

Em concreto, a Doogee refere que esta atualização mantém a grande bateria, o carregamento rápido, as câmaras e recursos de medição de temperatura, com algumas melhorias associadas e ainda inova noutros pormenores.

O Doogee V20 5G será lançado em 2022 e surgirá como o primeiro smartphone robusto do mercado com duplo ecrã. As especificações do ecrã frontal são desde logo muito interessantes, já que integra tecnologia AMOLED, tem 6,43" e uma resolução 2K.

Já o ecrã da traseira, surge como um complemento, onde poderão ser mostradas algumas notificações, o relógio, chamadas recebidas ou até poderá servir como controlador de música.

A construção robusta do smartphone será garantida por todas as certificações habituais, e ainda pelo revestimento, construído em fibra de carbono, que ainda contribuirá para a diminuição do peso do equipamento.

Este segmento conta já com várias marcas, cada vez mais capazes de oferecer smartphones robustos a preços cada vez mais alinhados com os do mercado de smartphones em geral. A Doogee tem vindo a investir no segmento desde 2019 sendo hoje uma referência, principalmente por ser pioneira na inclusão de algumas tecnologias.

O Doogee V20 5G será lançado em janeiro de 2022, mas até lá estarão a decorrer alguns passatempos na página oficial do produto.

