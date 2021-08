Doogee V10: um novo smartphone todo-o-terreno da era do 5G

Ter um smartphone que resista a quedas, água, embates ou variações de temperatura é uma necessidade para muitas pessoas com empregos de maior exigência física. A Doogee tem algumas propostas neste segmento, sendo o Doogee V10 o seu mais recente lançamento.

O Doogee V10 apresenta-se já com suporte para ligações 5G, com um processador Dimensity 700, tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno. Mas há mais para descobrir.

Doogee V10 - um novo smartphone robusto

O Doogee V10 apresenta-se como um novo smartphone robusto, já com processador MediaTek Dimensity 700 que permite acesso à rede 5G. Este processador, além disso, tem um desempenho muito bom para o segmento e é conjugado com 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno.

O smartphone oferece uma bateria de 8500 mAh com carregamento rápido a 33W. O que garante não só uma autonomia elevada, como o tempo de carregamento total não é muito prejudicado devido à capacidade.

O ecrã tem 6,39" com proteção Gorilla Glass e é perfurado pela câmara frontal no canto superior esquerdo.

O Doogee V10 tem uma câmara principal de 48 MP, uma ultra wide de 8 MP e ainda uma de profundidade de 2MP para auxiliar em fotos com efeito desfocado. A câmara frontal é de 16 MP.

Um padrão comum nestes smartphones são as certificações que garantem proteção a água, poeiras, variações de temperatura, quedas e embates e neste caso temos três certificações associadas, nomeadamente, os certificados IP68, IP69K e MIL-STD-810G.

Adicionalmente, o smartphone inclui um termómetro infravermelhos que permite medir a temperatura corporal ou de objetos e inclui NFC, ideal para pagamentos.

O Doogee V10 5G está disponível em pré-venda desde hoje, com os envios a serem feitos já na próxima semana. O preço começa nos cerca de 210€ (já com IVA) para as primeiras 50 unidades, e vai subindo, ficando com um preço de cerca de 270€ (já com IVA) da unidade 151 à 650. Poderá ainda utilizar o código de desconto DOOGEEV1036 para um desconto de cerca de 30€.

Doogee V10 5G