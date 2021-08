Eletricidade: Poupar 102 euros por ano? Sim é possível

Poupar uns euros é sempre uma boa notícia até porque os encargos mensais das famílias portuguesas são normalmente elevados. Na área da eletricidade, em Portugal existem atualmente vários operadores o que significa que existem também vários tarifários.

Sabia que num lar com duas pessoas pode poupar 45 euros por ano? No caso de um casal com dois filhos pode reduzir a fatura em 102 euros anuais.

A Deco Proteste elaborou recentemente um estudo no que diz respeito a tarifários de eletricidade. Através de um simulador que tem 297 tarifários, foi revelado os que têm tarifas mais baixas para dois perfis de consumo: Lar com duas pessoas e casal com dois filhos.

Para ambos os perfis, a poupança anual, face a quem tem a tarifa regulada (SU Eletricidade) ronda os 45 euros, no caso de um lar com duas pessoas, os 102 euros, para um casal com dois filhos. Para ter noção se está a poupar face à tarifa regulada, consulte a sua fatura: todos os fornecedores têm de indicar a diferença entre aquela e os preços do seu contrato.

Lar com duas pessoas pode poupar 45 euros por ano

Para o primeiro perfil foi considerada uma casa onde vivem duas pessoas, que contrataram uma potência de 3,45 kVA e têm um consumo anual de 1700 kWh. Se tivessem a tarifa regulada (SU Eletricidade), pagariam 408,96 euros por ano.

Casal com dois filhos pode reduzir a fatura em 102 euros anuais

No segundo perfil, os cálculos são para uma casa onde vive um casal com dois filhos, que contratou uma potência de 6,9 kVA e consome 4000 kWh por ano (2400 kWh fora de vazio e 1600 kWh em vazio). Se tivessem a tarifa regulada (SU Eletricidade), pagariam 915,44 euros por ano.

Como sempre, antes de avançar para um contrato deve ler todas as condições. Analise também se não há condições extra. A Deco refere também que caso tenha tarifa bi-horária, esta só compensa quando o consumo em vazio é o mesmo que fora de vazio, o que implica ter mais equipamentos elétricos a funcionar nessas horas. Se não se considera uma pessoa regrada neste ponto, é melhor ficar com a tarifa simples.