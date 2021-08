Paypal: Utilizadores do Reino Unido já vão poder comprar e vender criptomoedas

Em março, o PayPal anunciou que iria permitir o pagamento em criptomoedas na sua plataforma. Mais tarde, revelou que também viria a ser possível efetuar transferências para a carteira de terceiros. Agora, os utilizadores do Reino Unido vão poder comprar, guardar e vender criptomoedas através do PayPal.

A novidade britânica surge depois de os Estados Unidos da América receberem a mesma funcionalidade.

O PayPal, uma empresa de compra, venda e transferência de dinheiro na Internet, vai permitir que os utilizadores do Reino comprem, guardem e vendam criptomoedas, utilizando a sua plataforma. O serviço vai estar disponível, tanto no website, como na aplicação e, inicialmente, estará limitado a quatro moedas criptográficas: Bitcoin, Ethereum, Litecoin e Bitcoin Cash.

A novidade chega ao Reino Unido depois de ser levada para os EUA. Contudo, lá o serviço foi seguido pela funcionalidade ‘Checkout com Crypto’, permitindo aos utilizadores do PayPal gastar efetivamente as criptomoedas guardadas em compras que efetuassem online.

PayPal quer aproximar as pessoas das criptomoedas

Conforme sabemos, as criptomoedas – consideradas dinheiro privado, de acordo com a lei inglesa - são normalmente um método descentralizado e não regulamentado. Então, essas razões, bem como a sua volatilidade, têm sido consideradas um impedimento à adoção das criptomoedas pelas grandes empresas de pagamento, como é o caso do PayPal.

Para José Fernandez da Ponte, vice-presidente e diretor-geral do Blockchain, criptografia e moedas digitais do PayPal, o novo serviço oferecido pela empresa poderá ajudar a introduzir mais pessoas à moeda criptográfica.

A pandemia acelerou a mudança digital e a inovação em todos os aspetos das nossas vidas, incluindo a digitalização do dinheiro e uma maior adoção pelos consumidores dos serviços financeiros digitais. O nosso alcance global, a nossa experiência em pagamentos digitais e o conhecimento do consumidor e das empresas, combinados com rigorosos controlos de segurança e conformidade, proporcionam-nos a oportunidade única, e a responsabilidade de ajudar as pessoas no Reino Unido a explorar a moeda criptográfica.

Referiu José Fernandez, acrescentado que o PayPal está empenhado em “continuar a trabalhar de perto com os reguladores do Reino Unido, e de todo o mundo, para oferecer apoio e contribuir significativamente para moldar o papel que as moedas digitais irão desempenhar no futuro das finanças e do comércio mundiais”.

Segundo o PayPal, o serviço, no Reino Unido, começará a estar disponível esta semana e todos os utilizadores elegíveis poderão aceder-lhe no separador da moeda criptográfica da plataforma. Além disso, a empresa revelou que não serão cobradas taxas de transação e que apenas será possível utilizar um tipo de moeda em cada compra.