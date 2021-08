A febre das criptomoedas ainda está bem viva. No entanto este mercado tem-se ressentido sobretudo depois que alguns países importantes, como a China, lhes mostraram cartão vermelho ao proibi-las.

Mas uma família na holanda não esteve para grandes reflexões e vendeu tudo o que tinha em troca de Bitcoins. Já quanto à fortuna que a venda originou, a família escondeu-a em carteiras digitais localizadas em quatro continentes.

Família vendeu tudo em troca de Bitcoins e esconde fortuna

Uma família holandesa tomou uma decisão bastante incomum. Vendeu tudo o que tinha em troca de Bitcoins e decidiu viajar pelo mundo. Quanto às criptomoedas, a família escondeu toda a fortuna que angariou em seis carteiras digitais que se encontram em quatro continentes.

Originalmente a família designava-se de Taihuttu, no entanto atualmente prefere ser chamada de "Família Bitcoin". É composta pelo pai da família, chamado de Didi, pela sua esposa e por três filhos.

Esta mudança de vida aconteceu em 2017, quando decidiram trocar tudo o que tinham por Bitcoins. No entanto, nessa altura, o valor da moeda digital ainda não tinha explodido e rondava os 900€. Atualmente um Bitcoin vale quase 40.000 euros, mas em abril atingia mais de 52.000 euros. Mas a família recusou-se a revelar o valor do seu património atual.

As criptomoedas da "Família Bitcoin" estão atualmente armazenadas em seis carteiras digitais localizadas em quatro diferentes continentes. De acordo com as informações, apenas 26% do património está online e os restantes 74% encontram-se em carteiras de hardware.

Em entrevista à CNBC, Didi revelou que as carteiras de hardware estão escondidas em dois locais na Europa, dois na Ásia, um na América do Sul e um outro na Austrália. De acordo com o o pai da família:

Escondi as carteiras de hardware em vários países para nunca ter que viajar para muito longe caso necessite de aceder às minhas carteiras físicas, para sair fora do mercado.

Para além disso, o investidor afirma que prefere este estilo de vida, onde o mundo é descentralizado e onde tem a responsabilidade de proteger o seu próprio capital de acordo com as suas preferências.

Leia também: