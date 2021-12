Instagram vai receber recursos de controlo parental em 2022

Tem filhos adolescentes (ou mesmo crianças) que não largam o smartphone? Faz ideia de quanto tempo passam em cada uma das aplicações? O Instagram, YouTube, TikTok... são redes sociais que nos deixam a nós adultos agarrados ao smartphone, então para as crianças o momento de desligar torna-se ainda mais difícil.

Existem várias formas de controlar o tempo que as crianças passam nos dispositivos e nas várias aplicações. Ainda assim, de forma nativa, o Instagram prepara-se para lançar recursos de controlo parental já em março.

Instagram prepara-se para lançar recursos de acompanhamento parental

O Instagram lançará novos recursos de controlo parental na sua plataforma, já em março, segundo o anúncio no seu Blog, feito por Adam Mosseri. Esta ferramenta dará aos pais e/ou responsáveis a possibilidade de ver quanto tempo as crianças e adolescentes passam no Instagram. Permitirá ainda criar limites de tempo de utilização e notificações de ações como o bloqueio de alguém.

As redes sociais são hoje o refúgio de muitos jovens, estando sujeitos a todos os perigos que delas advém. Não falamos apenas nos mais óbvios predadores sexuais ou dos agressores, do chamado cyberbullying. As crianças projetam os seus desejos pessoais nas vidas dos influenciadores, tentam seguir padrões de beleza, de estilos de vida, que, na verdade, apenas existem no mundo virtual. Há ainda os perigos dos desafios virais, dos truques e dicas manipulados que podem colocar em perigo a vida das pessoas.

Há ainda a questão social, as crianças e jovens são cada vez menos capazes de comunicar entre si e com os adultos, muito pelo receio de não ter um ecrã à sua frente. Ontem mesmo, o Papa Francisco alertou para a realidade dos jovens estarem prisioneiros dos smartphones.

Da consciência aos atos

Este anúncio surge na sequência da divulgação de documentos internos da Meta (ainda Facebook, aquando da divulgação), que davam conta que a empresa estava consciente, por exemplo, de que o seu serviço Instagram piorava a imagem corporal dos jovens (principalmente das raparigas).

Além destes novos recursos, a empresa refere que está a criar um centro educacional para pais e tutores onde serão partilhadas dicas e tutoriais para que possam acompanhar os mais novos neste mundo das redes sociais de forma informada.

Há ainda, neste rol de ações o novo recurso Take a Break que já se encontra em fase de testes desde o mês passado. Basicamente, ao fim de 10, 20 ou 30 minutos de utilização da app, o utilizador será notificado para parar um pouco. O recurso já está disponível nalguns países, mas a Portugal só chegará no início do ano, com o lançamento global.