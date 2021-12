“Criador” da Bitcoin vence causa em tribunal e mantém fortuna

Afinal quem é o criador da Bitcoin, a moeda digital mais popular do mundo? O nome mais falado é Satoshi Nakamoto, que já é considerado o 15.º mais rico do mundo. Mas, na verdade, ninguém sabe quem é Nakamoto.

Um tribunal da Florida deu na segunda-feira razão ao cientista informático Craig Wright, que afirma ser o criador da Bitcoin.

Em disputa estavam 1,1 milhões de Bitcoin

A Bitcoin surgiu em 2008 e até ao momento ainda não se conhece a verdadeira identidade do seu criador. Apesar de haver quem diga que Satoshi Nakamoto é apenas uma pessoa, outros defendem que é um grupo composto por quatro elementos. No entanto, um tribunal da Florida deu na segunda-feira razão ao cientista informático Craig Wright, que afirma ser o criador da Bitcoin, o que lhe permite manter uma fortuna, naquela moeda virtual, no valor de dezenas de biliões de dólares.

O júri de um tribunal da Florida, nos Estados Unidos, decidiu que Craig Wright não é devedor de metade de 1,1 milhões de bitcoins à família de David Kleiman, ex-sócio deste empresário australiano. Em disputa estavam 1,1 milhões de bitcoins, no valor de cerca de 50 biliões de dólares (cerca de 44 mil milhões de euros) com base na conversão à data desta segunda-feira.

Estes bitcoins foram dos primeiros a serem criados através da mineração e só podiam ser propriedade de uma pessoa ou entidade envolvida nesta moeda digital desde o começo.

Como as origens do Bitcoin sempre foram consideradas um mistério, este julgamento atraiu uma grande curiosidade.

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

