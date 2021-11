Criador da Bitcoin (Satoshi Nakamoto) já é o 15º mais rico do mundo

A Bitcoin surgiu em 2008 e até ao momento ainda não se conhece a verdadeira identidade do seu criador. Apesar de haver quem diga que Satoshi Nakamoto é apenas uma pessoa, outros defendem que é um grupo composto por quatro elementos.

Segundo informações recentes, o criador da Bitcoin é atualmente o 15º mais rico do mundo.

O conceito de bitcoin foi mencionado, pela primeira vez, em 2008, num livro escrito por um anónimo que se assumiu com o pseudónimo Satoshi Nakamoto – ainda que não seja claro se o nome representa um único indivíduo ou um grupo de pessoas. Na altura, o livro esboçou a tecnologia que viria a estar associada à criptomoeda, que foi lançada no ano seguinte (2009).

A Bitcoin é uma moeda virtual que tem base no sistema peer-to-peer (P2P). O P2P é um sistema que não prevê a existência de uma autoridade centralizada que controle a moeda ou as transações, como acontece com as outras moedas (por exemplo, o Euro é controlado pelo Banco Central Europeu).

Criador da Bitcoin tem 1.100.000 bitcoins

O criador do Bitcoin, Satoshi Nakamoto, é atualmente uma das pessoas mais ricas do mundo. Em março Satoshi Nakamoto já tinha entrado para a lista dos mais ricos e em outubro chegou mesmo a ser a 13ª pessoa mais rica do mundo. Atualmente o Criador da Bitcoin está na 15ª posição.

Satoshi Nakamoto minerou a moeda durante o seu envolvimento com o projeto, mas nunca movimentou os bitcoins. Tendo em conta o valor atual da moeda digital, e considerando que Nakamoto tenha 1.100.000 bitcoins, isso coloca-o no TOP 15 dos mais ricos.

Atualmente a Bitcoin está a cair mais de 7%, estando nos 53 mil euros.