Powerbank de grafeno carrega a sua bateria totalmente em apenas 27 minutos

Já imaginou ter uma powerbank que não demore muito tempo a carregar e conseguir, mesmo com pouco tempo de carga, completar a bateria do seu smartphone? E, para além disso, o próprio carregador portátil ser super rápido a chegar aos 100% de carga? Pois é isso mesmo que a empresa Elecjet promete com a sua nova powerbank para telefones.

Este carregador designa-se Apollo Ultra, é construído com grafeno e é capaz de completar a 100% a sua bateria em apenas 27 minutos. Para além disso, também promete carregar os smartphones com apenas 7 minutos de carga.

Carregador de grafeno carrega a sua bateria em 27 minutos

A criação é da empresa Elecjet e trata-se de um carregador de bateria portátil feito através de grafeno. Este gadget promete ser capaz de carregar totalmente a sua bateria em apenas 27 minutos. Desta forma, a powerbank apelida-se como tendo o carregamento mais rápido do mundo.

De acordo com a empresa, esta é a quarta geração do carregador que conta agora com uma capacidade de 10.000 mAh, o que é quase suficiente para carregar três smartphones de última geração. Designa-se Apollo Ultra e pode usá-lo em até dois smartphones ao mesmo tempo, é compatível com carregamento rápido e não aquece demasiado, sendo que a sua temperatura máxima não ultrapassa dos 43 graus.

Para carregar este dispositivo, basta ligá-lo a uma porta USB, por exemplo do computador. De seguida, um pequeno ecrã no carregador vai exibir a percentagem de carga do equipamento. Esta é assim a solução ideal para quem todos os minutos contam e não têm tempo a perder (nem paciência para esperar!).

De acordo com a Elecjet, enquanto que o Apollo Ultra carrega totalmente a sua bateria em apenas 27 minutos, durante esse mesmo tempo, uma bateria da Samsung chegaria aos 19%, uma Xiaomi aos 17% e uma Anker aos 15% de carga.

Bateria do seu smartphone carregada com apenas 7 minutos de carga

Para além da bateria do equipamento, outro trunfo da powerbank é que promete carregar totalmente a bateria do seu smartphone com apenas 7 minutos de carga.

É possível então carregar dois equipamentos ao mesmo tempo graças às portas USB-C e MicroUSB, para carregar a powerbank.

De acordo com o site, o Apollo Ultra aguenta mais de 2,5 mil ciclos de carga, ou seja, até 7 anos de uso diário. E a durabilidade está relacionada com a tecnologia interna de grafeno uma vez que esta permite um rápido stock de energia sem sobrecarregar a bateria e ainda reduz a perda de desempenho que normalmente acontece nos modelos de lítio tradicionais.

O dispositivo pesa cerca de 230 gramas e é bastante compacto para o levar no bolso ou mochila.

Para já o Apollo Ultra está em fase de financiamento no site IndieGoGo, com um preço de 69 dólares. Este valor está com um desconto, uma vez que o valor original é de 100 dólares.