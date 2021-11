Vodafone já tem 4,688 milhões clientes móveis

Com mais um trimestre passado e com muitos desafios por causa da pandemia, a Vodafone deu a conhecer os seus mais recentes valores. Segundo o que foi revelado, as receitas da Vodafone Portugal subiram 6,4% para 296 milhões no 2º trimestre.

A empresa mantém tendência de crescimento, e a rede de próxima geração, incluindo FTTH, ultrapassou os 4 milhões de residências e empresas.

Concluído aquele que é o seu segundo trimestre do exercício económico 2021-2022, de julho a setembro, a Vodafone Portugal prossegue a tendência de crescimento das Receitas de Serviço – principal indicador de negócio –refletindo um bom desempenho nos segmentos fixo e móvel.

No trimestre findo em setembro, as Receitas de Serviço atingiram 271 milhões de euros, o que representa uma taxa de crescimento de 6,4%* face ao trimestre homólogo de 2020 (crescimento anual, Year on Year, ou YoY), tendo as Receitas Totais aumentado em igual percentagem (6,4%), contabilizando 296 milhões de euros, refere a empresa em comunicado enviado ao Pplware.

O número de clientes móveis também aumentou, para 4,688 milhões assim como os clientes de TV que agora são 780 mil. Segundo a Vodafone Portugal, há agora 4 milhões de casas e empresas cobertas com fibra da operadora, o que representa um crescimento de 11%.

De acordo com Mário Vaz, CEO da Vodafone Portugal..

Os resultados apresentados espelham uma trajetória de crescimento que reforça o nosso empenho em dar continuidade a uma estratégia de prestação de serviço focada nos nossos Clientes. São uma motivação extra para toda a equipa de colaboradores e parceiros que se empenham em ajudar os Clientes a tirarem o melhor partido da nossa tecnologia. O reconhecimento do nosso esforço por parte dos nossos Clientes resulta claramente de muitos estudos de mercado de que é exemplo recente a nossa presença, como única marca de telecomunicações, no top 20 das marcas mais admiradas em Portugal. Conscientes da responsabilidade que advém do facto de sermos uma marca admirada e da liderança que sempre demonstrámos na disponibilização da melhor tecnologia ao serviço das Empresas e Consumidores nacionais, a Vodafone investiu de forma muito expressiva na aquisição de espectro 5G. Este investimento, juntamente com a experiência que retiramos de outros mercados europeus onde a Empresa já lançou estes serviços e com o trabalho realizado localmente nos últimos anos – para termos a rede preparada para o seu lançamento em Portugal – permite que estejamos certos de que continuaremos a dar um importante contributo ao País na dinamização, na competitividade das Empresas e na melhoria da qualidade de vida dos Portugueses

Os resultados apresentados recentemente refletem uma maior resiliência ao nível do segmento móvel, impulsionada pela qualidade da rede e pela sazonalidade associada ao período de verão, bem como pelo acréscimo de utilização de dados móveis e a manutenção de um sustentado crescimento do negócio fixo.