É até rebentar! Carregamento de baterias nos smartphones vai chegar aos 150W (em breve)

Se até há poucos anos carregar a bateria de um smartphone a uma potência de 18W estava associado a carregamento rápido, hoje o padrão está nos 33W. As baterias com uma capacidade a rondar os 4500 mAh ficam carregadas, com esta potência, em cerca de 45 minutos a 1 hora.

Ainda assim, há marcas que, principalmente nos seus topo de gama, já elevaram bastante a fasquia e vemos baterias a carregar a 120W. Aqui, 4500 mAh são carregados em apenas 15 minutos, dos 0 aos 100%. Mas esta fasquia poderá ser ultrapassada em breve.

Tecnologias de carregamento de baterias continuam a evoluir

As tecnologias associadas às baterias dos smartphones têm evoluído bastante nos últimos anos. Há uma limitação física no seu tamanho, o que limita o aumento da autonomia, sem colocar em causa a dimensão do smartphone. Assim, as fabricantes mudaram o seu foco para a velocidade de carregamento.

Durante algum tempo ouvíamos falar que potências de carregamento mais elevadas, estariam para chegar, no entanto, os problemas de sobreaquecimento e durabilidade da bateria foram aspetos que acabaram por pesar no adiamento de alguns lançamentos.

A verdade é que hoje, qualquer bom smartphone já carrega a bateria a 33W ou 25W, modelos de gama baixa a 18W e há uns tantos de topo que já têm velocidades de carregamento muito mais rápidas, superiores a 60W, sendo que o máximo está estabelecido nos 120W/125W, pela Xiaomi ou pela OPPO.

A degradação da bateria é algo que continua a preocupar fabricantes e consumidores, no entanto, têm-se vindo a provar que o impacto não é assim tão relevante quando comparado com velocidades de carregamento mais lentas.

Neste desenvolvimento, também já sabemos que a Xiaomi estará a desenvolver o seu HyperCharge a 200W, mas o seu lançamento poderá demorar ainda um ou dois anos até estar pronto e seguro para ser colocado nos smartphones.

Até aos 150W e mais além!

Agora a questão é que durante os lançamentos da próxima temporada que começa já em dezembro, podemos mesmo vir a assistir à apresentação de uma tecnologia de carregamento a 150W! Numa publicação que pouco revela, o leaker Digital Chat Station, deixou apenas a seguinte mensagem: 150W⚡

No entanto, nos comentários é revelado que esta tecnologia estará para breve. Não se sabe associada a que fabricante poderá estar nem em quanto tempo será capaz de carregar uma bateria de 4500 mAh, mas será certamente menos que os 15 minutos.

Os consumidores continuam séticos quanto a estas velocidades de carregamento e quanto à sua durabilidade. O sobreaquecimento é outra das questões que sempre se levanta. Estaremos atentos para perceber o que está a ser preparado.