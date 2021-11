As redes sociais, como o Instagram, têm um efeito cativador nos utilizadores, que dificilmente conseguem deixar de estar ligadas a estas. Estão constantemente a dar novos conteúdos a quem as visita, para assim ter os utilizadores sempre presentes.

Claro que nos últimos tempos há uma consciencialização para estas questões e algumas medidas foram sendo tomadas. A mais recente a tomar uma posição foi o Instagram, que vai passar a alertar os utilizadores, para que tirem uma pausa.

Cada vez mais tempo nas redes sociais

O tempo que é passado nas redes sociais tende a aumentar com o tempo e com a adesão que estas vão tendo. Os utilizadores simplesmente sentem um apelo maior e procuram ter acesso a cada vez mais conteúdos que vão sendo publicados pelos seus contactos.

Com uma consciencialização também maior deste problema, as próprias redes sociais têm tentado educar os utilizadores para estabelecerem limites. Para isso, e para quem quiser, é simples estabelecer limites de tempo em que os utilizadores estão nestas redes.

Instagram também quer mudar esta situação

Quem agora está a tomar esse rumo, cumprindo uma promessa feita há alguns meses, é o Instagram, que traz uma novidade chamada Take a Break. Como o nome indica, esta pretende alertar o utilizador para que pause a utilização da rede social.

Este é por agora um teste, que será lançado nos próximos dias, para avaliar a qualidade e o interesse nesta nova funcionalidade. Todos os utilizadores a que for dado acesso a esta funcionalidade vão poder aceitar ou não esta funcionalidade, sendo facultativa.

Será simples aos utilizadores tirarem uma pausa

Caso aceitem, vão ter de escolher o tempo que querem para poder usar o Instagram e sobre o qual o alerta será mostrado. Compete depois ao utilizador avançar e deixar a rede numa pausa. Poderá fazer outra tarefa para assim estar ocupado.

O Instagram vai testar esta novidade durante as próximas semanas, prevendo avançar com o seu lançamento durante o mês de dezembro. Isto acontecerá, claro, se a qualidade desta novidade for elevada e atrair aos utilizadores.