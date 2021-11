COP26: Portugal contra financiamento europeu para energia nuclear

Deverão os países apoiar financiamento para energia nuclear? A Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima ainda dura e termina a 12 de novembro (sexta-feira). Designada de COP26, por ser a 26.ª conferência do tipo, tem reunido os vários líderes mundiais e já resultou o primeiro rascunho de um possível futuro acordo global - ver aqui.

Amanhã, Portugal e outros países, vão assinar declaração para excluir energia nuclear do financiamento europeu.

Dinheiro europeu deverá ser para projetos de energia sustentáveis...

Portugal e vários países europeus vão assinar na quinta-feira uma declaração que exclui a energia nuclear das fontes energéticas consideradas sustentáveis, defendendo que não possa receber financiamento europeu, anunciou hoje o ministro do Ambiente e Ação Climática. Alemanha, Áustria, Bélgica, Dinamarca, Espanha e Luxemburgo estão entre os subscritores do documento, que será apresentado na conferência.

Em declarações aos jornalistas portugueses na cimeira do clima da ONU, João Pedro Matos Fernandes defendeu que é "absolutamente essencial garantir que o dinheiro europeu, mesmo para projetos dentro da Europa, se faz exclusivamente para projetos do domínio da energia que sejam considerados sustentáveis".

Queremos deixar claro que há um conjunto de países, incluindo alguns que têm nuclear, como é o caso de Espanha, que sentem que uma coisa é a utilização da energia nuclear, e até a admissão de alguns projetos do nuclear, mas daí a ele ser considerado sustentável de forma a obter fundos comunitários para a sua construção, isso nem pensa

Referiu João Pedro Matos Fernandes.

Matos Fernandes notou que há posições divergentes relativamente à produção de energia a partir de fontes nucleares, o mais notável dos quais a França - cuja produção energética depende em dois terços de fontes nucleares - e alguns países de leste.

Durante as últimas três décadas, as Nações Unidas têm reunido os países do mundo para uma discussão acerca do clima – COP – dando relevância ao tema das alterações climáticas e inserindo-o, como tópico preponderante, na agenda política global.

Leia também...