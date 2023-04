Apreendidos 508 mil componentes que tentavam entrar ilegalmente na China

Com alguma regularidade chegam notícias sobre equipamentos tecnológicos que são barrados nas fronteiras de alguns países. A crise económica e a inflação acabam por ajudar a promover este género de situações, assim como as medidas restritivas impostas pelos EUA à rival chinesa. As últimas notícias mostram que foram agora apreendidos 508 mil componentes de hardware que tentavam entrar ilegalmente na alfândega da China.

O contrabando sempre existiu e dificilmente irá deixar de existir. Os contrabandistas dão asas à sua criatividade e tentam fazer entrar pelas fronteiras e alfândegas produtos através das mais variadas formas. Por exemplo, ainda há cerca de uma semana foram encontrados 84 discos SSD dentro de uma trotinete elétrica na alfândega da China.

Apreendidos 508 mil componentes na alfândega chinesa

De acordo com as mais recentes informações, a alfândega chinesa apreendeu agora 508 mil componentes de hardware que um grupo de pessoas tentava fazer entrar ilegalmente no território do país asiático. Entre os componentes apreendidos encontram-se processadores, discos rígidos, memórias RAM e ainda equipamentos eletrónicos como smartphones, computadores portáteis, entre outros.

Segundo a alfândega de Hong Kong, todos os componentes agora apreendidos estão avaliados em 3,5 milhões de dólares e os 2.000 equipamentos eletrónicos devem rondar os 255.000 dólares. É indicado que um camionista de 61 anos foi considerado como um dos suspeitos e detido pelas autoridades, estando assim acusado de transportar estes produtos para revenda e montagem no território chinês.

É ainda relatado que este e outros suspeitos devem agora enfrentar uma multa de até 2 milhões de dólares e uma prisão de 7 anos.

Esta e outras situações do género acontecem sobretudo ao preço elevado a que alguns equipamentos se encontram no mercado atualmente e também devido às restrições e bloqueios impostos pelos Estados Unidos, os quais impedem o acesso da China a uma grande parte dos produtos tecnológicos criados por empresas com ligações a empresas norte-americanas. Desde a pandemia da COVID-19 que o contrabando deste género aumentou, sobretudo no país asiático.