A Nothing tem estado muito ativa no que toca a novidades. A mais recente apresentação trouxe ao mercado os ear(2), uns phones que prometem muito, com uma linha estética a que a marca nos habituou. Agora, e através do Twitter, a Nothing veio levantar o véu para mais uma novidade que ninguém sabe o que é.

Já estamos habituados a que a Nothing nos traga novidades diferentes do habitual, colocadas em novos equipamentos ou simplesmente atualizando os atuais. São produtos perfeitamente identificáveis e têm uma linguagem estética única, com desempenho também assim do normal.

Depois de termos visto surgir os ear(2), esperava-se que a marca abrandasse e que se focasse numa novidade esperada para daqui a vários meses. Falamos do próximo smartphone, que a Nothing deverá estar a preparar para apersenta dentro em breve.

Para surpreender todos, a marca resolveu partilhar no Twitter um vídeo onde mostra algo novo e que estará a preparar-se para apresentar. Não revelou naturalmente o que será, nem tão pouco revelou datas ou o momento de apresentação. Apenas tem presente a frase "More buzz. Something else is coming".

Rapidamenteo os fãns da marca vieram reagir à publicação e responder ao que poderá ser esta novidade. Curiosamente, o que a maioria apresentou como podendo ser este próximo produto da Nothing era mesmo uma lata. Vários mostraram inclusive os detalhes que levaram a essa conclusão.

Definitely looks like a can. Especially with the "ahhh" refreshing sound. Anyone know what the bee might stand for? pic.twitter.com/nfgbr9BXqF — The Lonely Loner (@UTDLoner) March 31, 2023

Ora não se esperando um novo produto da Nothing para os próximos tempo, houve ainda outra linha de pensamento por parte dos seguidores da marca. Vários lembraram que hoje é o dia 1 de abril, o dia conhecido como o dia das mentiras, onde muitos produtos deste tipo são revelados pelas marcas.

Fica assim a dúvida sobre o que a Nothing estará a preparar para revelar. Será uma lata? Será algo mais? A verdade é que estamo no dia em que universalmnte surgem muitas piadas, cnceitos estranho e até brincadeiras. Vamos aguardar e ver do que será então a lata da marca que nos trouxe o phone(1).