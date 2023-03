Encontrados 84 discos SSD dentro de uma trotinete elétrica na alfândega da China

O mundo tecnológico fica marcado volta e meia com algumas notícias caricatas que vão surgindo, como o caso da apreensão de equipamentos tecnológicos em locais estranhos e inusitados. Desta vez o caso aconteceu na alfândega da China onde foram encontrados 84 discos SSD dentro de uma trotinete elétrica.

China: 84 SSDs apreendidos dentro de uma trotinete elétrica

De acordo com as mais recentes informações, a alfândega da China deparou-se com uma apreensão caricata, tendo sido descobertos 84 discos SSD escondidos dentro de uma trotinete elétrica. O caso aconteceu na alfândega de Qingmao onde um homem tinha todos estes discos escondidos dentro da estrutura do veículo.

A informação foi revelada através da conta da própria Administração Geral das Alfândegas da rede social chinesa WeChat. De acordo com a publicação, o homen acabou por ser detido depois que foram descobertas as 84 unidades dos discos SSD da marca Kingston.

Através das imagens verifica-se que o homem trazia consigo uma trotinete que, numa primeira análise, passava despercebida como sendo um veículo normal dentro deste género. O homem tentou passar com a trotinete pela zona de não declaração de mercadorias, mas os funcionários pediram que ele passasse o equipamento pela máquina de raio-x para ser analisado.

E esta foi, de facto, uma ordem acertada pois qual não foi o espanto quando os ecrãs mostraram algo estranho dentro da estrutura dianteira. E foi então nessa altura que as autoridades pegaram na trotinete, desaparafusaram a parte da frente e retiraram então vários discos SSD unidos uns aos outros. Pode ver o vídeo com esse momento aqui.

A entrada destes e de outros equipamentos no país acaba por trazer vários benefícios devido às fortes sanções e bloqueios que a China está a enfrentar no mundo tecnológico, os quais limitam o país ao acesso a estes e outros produtos.

Esta já não é a primeira vez que uma situação deste género acontece e, possivelmente, é algo que irá acontecer mais vezes.