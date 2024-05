Quase dois anos depois, FTX diz que vai devolver o dinheiro à maioria dos clientes

Passaram quase dois anos e, após o colapso da empresa, uma enorme lista de lesados e uma série de processos, a FTX afirmou que quase todos os seus clientes receberão o dinheiro que lhes é devido de volta (com juros).

Conforme informação partilhada pela Associated Press, a FTX disse que quase todos os seus clientes receberão o dinheiro que lhes é devido de volta, dois anos após a implosão da bolsa de criptomoedas. Inclusivamente, alguns receberão mais do que isso.

Na terça-feira, num processo judicial, a empresa informou que deve cerca de 11,2 mil milhões de dólares aos seus credores, e que terá entre 14,5 mil milhões e 16,3 mil milhões de dólares para distribuir entre eles.

O processo refere que, após o pagamento integral dos créditos, o plano prevê o pagamento de juros suplementares aos credores. A taxa de juro para a maioria destes é de 9%.

Os clientes e credores que reclamam 50.000 dólares ou menos receberão cerca de 118% do seu crédito, conforme o plano, apresentado ao Bankruptcy Court dos EUA para o Distrito de Delaware. Isto abrange cerca de 98% dos clientes da FTX.

Sobre a origem dos fundos, a FTX afirmou que conseguiu recuperá-los, por via da monetização de um conjunto de ativos que consistiam, na sua maioria, em investimentos próprios detidos pelas empresas Alameda ou FTX Ventures, ou em ações judiciais.

A FTX era a terceira maior bolsa de criptomoedas do mundo quando entrou com o pedido de proteção contra falência em novembro de 2022. A rival Binance, que continua no pódio de maior corretora de criptomoedas do mundo, explorou brevemente a sua aquisição, na altura.

Em 2023, o diretor-executivo escolhido para suceder a Sam Bankman-Fried, John J. Ray III, disse ter formado uma taskforce para explorar a possibilidade de reerguer a corretora.