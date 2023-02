Dell também segue a tendência e despede 6.650 dos seus funcionários

Infelizmente temos assistido a uma enorme onda de despedimentos nas empresas do setor tecnológico. Nomes importantes como a Microsoft, Google, Amazon, Spotify e PayPal são alguns dos que mais recentemente têm sido notícia por cortarem na sua força de trabalho.

E as notícias recentes mostram que outras empresas se estão a juntar a esta tendência, sendo que a última é a Dell que vai despedir 6.650 dos seus trabalhadores.

Dell vai demitir 6.650 funcionários

Continuam as demissões no setor tecnológico e desta vez é a Dell que vai despedir 6.650 funcionários já durante os próximos meses. À primeira vista esta é uma quantidade elevada de trabalhadores, no entanto ao nível da força de trabalho total da empresa norte-americana trata-se de um corte na ordem dos 5%.

As informações mostra que ao longo dos últimos seis anos, a Dell conseguiu ter até 165.000 trabalhadores no ano de 2020. Portanto, com estes cortes e outros já feitos anteriormente, a marca deverá ficar com cerca de 126.300 funcionários.

No período que terminou a 28 de outubro de 2022, a empresa registou uma queda de 6% nas vendas, ficando abaixo do esperado. E certamente que estes despedimentos também terão um impacto, mesmo que mínimo, nos resultados financeiros e no desempenho da empresa, os quais deverão ser divulgados no dia 2 de março, quando termina o quarto trimestre fiscal da Dell.

Segundo Jeff Clark, vice-presidente e co-diretor de operações da Dell, as demissões acontecem como forma de preparar o futuro incerto do setor. Para além dos despedimentos, a empresa também está a preparar várias alterações estruturais na empresa. Por outro lado, Clark admite que a Dell pode vir a arrepender-se por perder alguns talentos valiosos, mas o executivo explica que esta foi uma decisão difícil que "tiveram que tomar para a saúde e sucesso da marca a longo prazo".

A empresa junta-se então assim a outros nomes como a Microsoft, Amazon, Google, Spotify e PayPal, que também levaram a cabo o despedimento de uma grande quantidade de trabalhadores.