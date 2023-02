A Netflix já tinha alertado que estava focada em acabar com a partilha de contas. Esse movimento já tinha sido iniciado, ainda que de forma muito discreta. Agora, e contra todas as expetativas, é a vez de Portugal receber este presente envenenado e passar a ver proibida a partilha de contas entre utilizadores.

Netflix volta a mudar as regras do serviço

Há vários meses que se vinha a falar das formas que a Netflix estava a preparar para acabar com a partilha de contas e aumentar assim os seus lucros. Estas surgiram em alguns países, de forma tímida e apenas como experiências para avaliar o seu impacto e a sua adoção.

Portugal entra agora na lista dos países onde estas medidas passam a estar ativas, ainda que na forma de um teste. A partir de agora passa a ser possível comprar uma opção de membro adicional. Este teste estará presente também no Canadá, Nova Zelândia e Espanha.

Proíbe a partilha de contas entre utilizadores

Do que a Netflix descreve, os membros com um plano Standard ou Premium podem adicionar contas secundárias de membro adicional. Este pode ir até duas pessoas fora da sua residência, cada uma com o seu próprio perfil, recomendações personalizadas, dados de início de sessão e palavra-passe, por um custo adicional mensal de 3,99 € por pessoa.

Reconhece que existem muitas opções de entretenimento, mas querem que os utilizadores fiquem no seu serviço. Ainda assim, declaram que uma conta Netflix destina-se a ser usada numa residência e os membros têm à sua escolha vários planos, com diferentes características, conforme a tabela acima.

Mais melhorias no serviço de streaming de vídeo

Para além desta novidade, o Netflix apresentou também outras melhorias no seu serviço, que estão já disponíveis. Falamos de configurar a localização principal, da gestão de acessos e dispositivos, da transferência de perfis e da possibilidade de ver a Netflix em viagem.

Esta é uma medida que claramente quer acabar de vez com a prática instituída e normal para muitos de partilha de contas. Quem o quiser fazer pode agora pagar os 3,99 € por pessoa e assim estar legal e a cumprir as regras de utilização deste serviço de streaming.