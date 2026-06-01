Tesla desvia-se no momento certo e salva ocupantes de um violento acidente na A25

Um vídeo captado por câmaras de um automóvel mostra o momento em que uma viatura circula em contramão na A25, pouco antes de ocorrer uma violenta colisão na zona de Albergaria-a-Velha. As imagens mostram ainda um Tesla a conseguir evitar o embate por escassos segundos.

As imagens estão a circular nas redes sociais e ajudam a perceber a sequência de acontecimentos que levou ao acidente.

Segundo as informações divulgadas, a viatura foi avistada a circular no sentido contrário ao trânsito numa das vias da autoestrada. Pouco depois, acabou por envolver-se numa colisão frontal com outro automóvel.

O acidente ocorreu ao quilómetro 28 da A25, obrigando ao corte da circulação em ambos os sentidos durante as operações de socorro.

Duas pessoas ficaram encarceradas

De acordo com as autoridades, o embate provocou duas vítimas encarceradas. Um homem de 59 anos sofreu ferimentos graves e teve de ser transportado de helicóptero para os Hospitais da Universidade de Coimbra. A outra vítima sofreu ferimentos ligeiros e foi encaminhada para o Hospital de Aveiro.

A gravidade da situação levou mesmo ao encerramento temporário da autoestrada nos dois sentidos para permitir a aterragem do helicóptero do INEM e o trabalho das equipas de emergência. A circulação foi sendo restabelecida de forma gradual ao longo da tarde.

Imagens ajudam a reconstruir o acidente

As imagens captadas por outro condutor mostram o automóvel a surgir inesperadamente em contramão numa saída da A25, numa situação de elevado risco para todos os utilizadores da via.

O vídeo, possivelmente de um Tesla, permite perceber a surpresa dos automobilistas que circulavam normalmente na autoestrada e evidencia a perigosidade deste tipo de ocorrência.

As causas que levaram o condutor a entrar em sentido contrário não eram ainda conhecidas ao final da tarde desta segunda-feira. O caso deverá ser investigado pelas autoridades para apurar as circunstâncias exatas do acidente.

Circular em contramão continua a ser um dos cenários mais perigosos

Os acidentes provocados por veículos em contramão estão entre os mais graves nas autoestradas devido às elevadas velocidades envolvidas e ao risco de colisões frontais.

Apesar de serem situações relativamente raras, quando ocorrem costumam resultar em consequências particularmente severas para os ocupantes dos veículos envolvidos.