BYD quer ser uma das 5 fabricantes de automóveis mais populares na Europa

Que a BYD quer apostar fortemente no nosso mercado já sabíamos. Mas a empresa chinesa não quer apenas isso; ela quer ser uma das cinco fabricantes de automóveis mais populares da Europa.

Não há uma altura específica, nem um ano definido. Contudo, o objetivo está traçado e já temos visto alguns resultados. A BYD tem metas muito ambiciosas para a Europa e, segundo Brian Yang, vice-presidente da fabricante para o mercado europeu:

A médio prazo, queremos estar entre os cinco primeiros, na Europa.

A fabricante chinesa de carros elétricos tem deitado as suas sementes e tem visto crescer algumas raízes. Aliás, além do crescimento exponencial em número de vendas que tem registado, também as novidades, nomeadamente para a Europa, têm agradado aos europeus.

O mercado poderia ser abalado por um carro elétrico acessível e adequado ao uso diário. Quem lançar um carro a bateria para as massas, vai dominar o mercado.

Disse Brian Yang, prevendo que os próximos dois ou três anos serão decisivos para a expansão das fabricantes chinesas, na Europa.

Relativamente à construção de uma fábrica de automóveis por cá, o executivo da BYD não deu muitas pistas. Contudo, adiantou que vai acontecer e que a localização deverá ser anunciada, em breve: "analisámos muitas opções e vamos anunciar uma decisão este ano".